Кофе – ритуал начала дня для большинства людей. Оно имеет много вкусов, которые зависят от типа жарки.

Об этом сообщили в health. Кофеин – стимулятор для центральной нервной системы. Однако слишком большое количество может иметь негативные последствия. Речь идет о беспокойстве, головокружении, головной боли, учащенном сердцебиении или тревоге. При ощущении каких-либо из этих симптомов нужно сократить потребление кофеина или полностью от него отказаться.

Взрослым рекомендуется пить не более 400 мл кофеина каждый день, то есть четыре – пять чашек кофе. Однако следует учитывать и употребление других продуктов или напитков с кофеином. Некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, чем другие.

Может ли кофе защитить от депрессии

Кофе оказывает положительное влияние на психическое здоровье. В частности может помочь бороться с депрессией. Одно исследование выявило более низкий риск появления депрессии у людей, которые пили не менее четырех чашек кофе в день.

Может ли кофе защитить от деменции

При появлении деменции функции мозга снижаются. На ранних стадиях болезнь трудно распознать, однако она может развиться до того состояния, когда лицу будет трудно выполнять повседневную деятельность.

Согласно исследованию, употребление кофе может оградить от болезни Альцгеймера (при этом состоянии симптомы деменции ухудшаются). В то время как кофе может иметь защитный эффект, он замедляет этот процесс.

Еще одно исследование показало, что употребление кофе может привести к меньшему риску не только деменции, но и инсульта.

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