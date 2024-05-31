Полезная ягода: шесть причин, почему следует включить крыжовник в свой рацион

Кажется, мир то и дело открывает для себя суперпродукты, и индийский крыжовник или амла однозначно возглавляет этот список. Крыжовник используется в аюрведе с давних времен и имеет много преимуществ для здоровья.

Насыщенный антиоксидантными свойствами и важными витаминами, крыжовник может помочь в борьбе с различными заболеваниями. Мы расскажем шесть главных причин, почему вам следует включить крыжовник в свой рацион.

Крыжовник повышает иммунитет и улучшает зрение

Благодаря своей удивительной антиоксидантной силе и содержанию витамина С (около 20 апельсинам), крыжовник является одним из самых эффективных продуктов для укрепления иммунитета.

Замечательный источник витамина А и каротина, крыжовник может улучшить ваше зрение и даже помочь в лечении различных возрастных заболеваний глаз. Поэтому перекусывайте крыжовниковыми конфетами или ешьте крыжовниковый рассол (с меньшим количеством соли и масла).

Он сохраняет сердце здоровым и помогает похудеть

Богатый витамином С и клетчаткой, крыжовник достаточно эффективно снижает уровень плохого холестерина и держит кровяное давление под контролем, тем самым улучшая здоровье сердца и долголетие.

Крыжовник содержит много пищевых волокон и белка, а также имеет способность ускорять метаболизм и способствовать похудению. Кроме того, он поддерживает чувство сытости и предотвращает ненужную/нездоровую тягу к еде.

Он также может подарить вам здоровые волосы и сияющую кожу.

Крыжовник содержит питательные вещества, полезные для волос, такие как кальций, витамин А, железо и антиоксиданты. Он помогает замедлить седину, предотвращает появление перхоти, укрепляет волосяные фолликулы и улучшает кровообращение кожи головы.

Крыжовник чрезвычайно полезен для вашей кожи. Выпивая стакан крыжовника сока каждое утро, вы получите сияющую кожу.

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