Сезон уже близко: полезно ли потреблять вишню
Вишня имеет множество питательных веществ, в частности она обеспечивает витамин С, антиоксиданты и противовоспалительные соединения. В результате ее потребление может привести к улучшению сна и предотвращению определенных заболеваний.
Об этом сообщили в health. Эксперты советуют наслаждаться вишней в умеренных количествах, но ее обязательно нужно добавить в рацион.
Преимущества потребления вишни
Вишня, безусловно, поражает не только своим вкусом, но разнообразием преимуществ для здоровья. Потребление вишни помогает в борьбе с хроническим воспалением, связанным с риском развития таких заболеваний, как инсульт, рак и диабет. Исследования свидетельствуют о том, что вишня может помочь снизить уровень сахара в крови.
Еще одно важное преимущество вишни – ее влияние на подагру, формы артрита. Исследования показывают, что потребление вишни может снизить риск приступов подагры, а также влиять на уровень мочевой кислоты.
Вишня также оказывается полезной для тех, кто болеет диабетом. Она имеет низкий гликемический индекс, позволяющий контролировать уровень сахара в крови. Антоцианы, содержащиеся в вишне антиоксиданты влияют на сахарный обмен и работу гормонов, регулирующих сахар в крови.
Кроме того, вишня может стать неотъемлемой частью рациона для занимающихся спортом. Она помогает снизить боль в мышцах. Также она оказывает положительное влияние на качество сна.
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