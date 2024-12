Как кофе влияет на силу и здоровье мышц: о чем говорит наука

Наукой доказано, что употребление кофе может помочь сохранить сильные мышцы и подвижность с возрастом. Кроме того, его уже связывали с пользой для печени и потери веса, что вполне оправдано делает кофе фаворитом среди горячих напитков.

Вы можете добавить кофе в свой рацион, однако не забывайте о сдержанности, ведь даже полезные вещи в чрезмерном количестве могут навредить здоровью. В Eat This, Not That рассказали о влиянии кофе на организм и почему вы можете наслаждаться им без вреда для здоровья.

Воздействие на скелетные мышцы

Японские ученые исследовали, может ли привычное употребление кофе замедлить саркопению — возрастное уменьшение мышечной массы. Внимание сосредоточили на скелетных мышцах, которые важны для подвижности, осанки и обмена веществ. Результаты подтвердили, что кофе имеет потенциал влиять на поддержку мышц, что в свою очередь открывает возможности для новых подходов к сохранению мышечной функции в старшем возрасте.

Методы проведения исследования и результаты

Исследователи опросили 6369 человек в возрасте от 45 до 74 лет о частоте употребления кофе. После этого измерили массу мышц и силу рук с помощью биоэлектрического анализатора и пружинного динамометра.

Полученные данные свидетельствовали, что регулярное употребление кофе может положительно влиять на массу скелетных мышц. И хотя связь между напитком и силой рук не была значительной, у мужчин наблюдалось определенное улучшение силы сцепления при употреблении кофе.

Теория, которая была выдвинута после исследования

Исследователи предположили, что кофе может влиять на мышечную массу из-за уменьшения системного воспаления. Однако после измерения маркеров воспаления у участников, они не нашли подтверждения этой гипотезы. Таким образом можно сделать вывод, что кофе сам по себе не сделает вас сильнее, но может иметь определенные преимущества для здоровья.

Кроме того, потребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, связано с улучшением физической активности и здоровья мышц. Поэтому употребляя кофеиновый напиток перед тренировкой, вы можете повысить производительность и эффект от упражнений.

