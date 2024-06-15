Как комбинировать кардиотренирование и силовые упражнения

Когда дело доходит до структурирования тренировок, порядок, в котором вы выполняете кардио и тяжелую атлетику, может оказать значительное влияние на ваши результаты. Обе формы упражнений предлагают уникальные преимущества, но понимание оптимальной последовательности может помочь вам максимизировать свои усилия в спортзале.

Когда дело доходит до того, делать ли кардио до или после силовых упражнений, это в конечном счете сводится к личным предпочтениям и фитнес-целям. Оба подхода предлагают уникальные преимущества, а оптимальная последовательность зависит от таких факторов как уровень энергии, интенсивность тренировки и индивидуальные предпочтения, пишет eatthis.com.

Преимущества кардиотренировок

Сердечно-сосудистые упражнения, часто называемые "кардио", - это любая активность, ускоряющая сердцебиение и улучшающая циркуляцию кислорода в организме. Сюда входят бег, езда на велосипеде, плавание и использование кардиотренажеров, таких как беговые дорожки и эллиптические тренажеры. Кардио отлично подходит для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы, повышения выносливости, сжигания калорий и содействия потере жира.

Преимущества силовых упражнений

Эти упражнения подразумевают поднятие веса или использование резинок для наращивания силы и мышечной массы. Этот вид упражнений помогает увеличить мышечную массу, ускорить метаболизм, повысить плотность костей и улучшить общее состояние тела.

Когда следует делать кардио: до или после силовых упражнений?

Порядок, в котором вы выполняете кардиотренировки и упражнения с отягощениями, зависит от ваших фитнес-целей и личных предпочтений.

Выполнение кардио перед поднятием веса может привести к повышенной усталости, что потенциально повлияет на силу и производительность во время тренировок. Кардио действует как эффективная разминка, увеличивая приток крови к мышцам и готовя тело к силовой тренировке. Некоторые люди предпочитают кардио, а не тяжелую атлетику, чтобы истощить запасы гликогена и способствовать сжиганию жира во время тренировок.

Силовые упражнения перед кардиотренировкой позволяют сберечь энергию для более интенсивных упражнений на сопротивление. Приоритет тяжелой атлетике гарантирует, что у вас будет достаточно энергии и силы, чтобы поднять больший вес.

Выполнение кардиотренировок после силовых упражнений может усилить сжигание жира в период восстановления после тренировки, известный как эффект пост-сжигания.

Если ваша главная цель – нарастить мышцы и силу, стоит отдать предпочтение силовым упражнениям кардио. С другой стороны, если вы сосредоточены на выносливости сердечно-сосудистой системы или потере веса, вы можете сосредоточиться на кардиотренировании.

Некоторым людям может быть удобнее выполнять кардио и тяжелую атлетику на одной тренировке, вне зависимости от очередности. Наконец, лучший подход – это тот, который отвечает вашим предпочтениям и позволяет получать удовольствие от тренировок.

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