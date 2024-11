Как красное мясо влияет на здоровье суставов: о чем говорит наука

Знали ли вы, что боль в суставах может быть связана с тем, что вы едите? В частности, продукты с большим количеством добавок, такие как сладкие закуски и красное мясо, могут вызывать воспалительные процессы, усиливающие боль в суставах.

Исследования показывают, что диета, богатая овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, может заметно облегчить симптомы боли в суставах и улучшить общее самочувствие. Как замена обработанных продуктов на растительную пищу может помочь уменьшить боль, рассказали в Eat This, Not That.

Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь предотвратить симптомы артрита. По результатам исследования, у людей, которые придерживались такой диеты, вероятность развития остеоартрита коленного сустава уменьшилась на 61%. Важную роль в этом играет здоровье кишечника, ведь его микробиота может влиять на воспаление и симптомы артрита.

Употребление обработанной пищи и продуктов с высоким содержанием жира может нарушать баланс кишечных бактерий, что ведет к проблемам со здоровьем. Вместе с тем растительные продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками, помогают улучшить микрофлору кишечника, снижая воспаление и поддерживая общее здоровье.

Исследование, которое было опубликовано в журнале Genome Medicine показало, что изменения в кишечном микробиоме могут влиять на течение ревматоидного артрита (РА), хронического заболевания, при котором иммунная система атакует суставы, вызывая боль и отеки. Это открытие может помочь улучшить прогнозы для пациентов с РА, поскольку понимание микробиома открывает новые возможности для лечения этой болезни.

Выявление определенных биомаркеров позволит определить, стоит ли применять конкретную терапию для достижения результатов, а также снизить расходы и риски от малоэффективных методов. Кроме того, чтобы поддерживать здоровье, стоит увеличить потребление растительных продуктов, что поможет улучшить микробиом и общее состояние организма. Это может стать дополнительным шагом к улучшению качества жизни для людей с ревматоидным артритом.

