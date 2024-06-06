Как лечить и почему они возникают: все, что нужно знать о слепых прыщах
Вы когда-нибудь сталкивались с болезненными бугорками под кожей, которые не видны снаружи? Они называются слепыми прыщами, и избавиться от них сложнее, чем обычных прыщей.
Существует несколько средств для лечения обычных прыщей, но слепые прыщи тяжелее поддаются лечению, поскольку у них нет головки. Ниже мы расскажем вам больше о них.
Распространены на таких участках, как лицо, шея и плечи
Слепые прыщи чаще всего возникают на таких участках, как лицо, шея и плечи, где больше сальных желез – маленьких желез, которые производят кожное сало. Они выделяют кожное сало для защиты кожи.
Однако когда поры заблокированы отмершими клетками кожи, кожное сало не может выйти на поверхность кожи. Это приводит к его накоплению в сальной железе, которая впоследствии превращается в слепой прыщ.
Как можно распознать слепой прыщ?
Слепые прыщи очень похожи на обычные угри. Единственное отличие состоит в том, что они образуются под поверхностью кожи и не имеют выступающей головки, как у прыщей.
Эти прыщи обычно болезненны и их можно почувствовать, если к ним прикоснуться. Вы также можете заметить, что кожа вокруг прыща краснеет от воспаления и отека.
Не умывайтесь чаще, чем дважды в день
Не умывайтесь чаще двух раз в день и избегайте отшелушивания кожи чаще одного раза в неделю. Обязательно выбирайте средства, подходящие именно вашей коже.
Частое изменение средств по уходу за кожей может увеличить вероятность появления слепых угрей. Также важно регулярно стирать наволочки и полотенца для лица во избежание накопления бактерий на тканях.
Домашние средства для избавления от слепых прыщей
Если у вас регулярно появляются слепые прыщи, лучше обратиться к врачу. Однако если слепые прыщи появляются у вас редко, эти средства могут помочь:
- Приложение теплого компресса может создать головку прыща.
- Нанесение чайного дерева на инфицированное место может помочь удалить прыщ.
- Для быстрого результата можно использовать наклейку от прыщей с салициловой кислотой.
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