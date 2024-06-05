Распространены привычки, которые могут усугубить рубцы от прыщей

Прыщи сами по себе могут очень раздражать. К сожалению, они оставляют нежелательные следы и шрамы надолго.

Рубцы от акне не только труднее поддаются лечению, чем сами прыщи, но могут ухудшиться из-за наших ежедневных привычек. Чтобы помочь вам избежать этой ситуации, мы перечислили некоторые распространенные повадки, от которых нужно немедленно отказаться.

Вытирать прыщи, чтобы быстро их вылечить

Вытирание прыщей приносит больше вреда, чем пользы, поскольку эта внешняя манипуляция увеличивает риск изменения цвета и образования шрамов.

Также избегайте расчесывания или трения прыщей и пятен. Это переносит бактерии с рук на лицо и приводит к воспалению. Вместо того чтобы трогать прыщи, нанесите на них точечную маску и терпеливо ждите, пока они заживут.

Закрывать пятна от прыщей тяжелым макияжем

Нанесение большого количества тонального крема и консилера может помочь скрыть пятна, но это не является долгосрочным решением. На самом деле, эта привычка может раздражать кожу и усугублять шрамы от прыщей.

Правильный способ борьбы со шрамами от акне – это точечное лечение и терпение. Однако, если вы непременно должны наносить макияж, выбирайте косметику, не содержащую масло и не комедогенную.

Пробовать новое лечение акне еженедельно

Когда люди не видят быстрые результаты лечения акне, они обычно обращаются к другому средству в течение недели. Такой нетерпеливый подход может раздражить кожу и вызвать сыпь.

Дайте лечению акне время. Подождите не менее шести-восьми недель, прежде чем попробовать другое средство. Полное очищение обычно занимает 3-4 месяца, поэтому терпение – ключ к успеху.

Делиться своей косметикой, кисточками и прочими инструментами

Делиться – это хорошо, но когда дело касается макияжа и инструментов, идущих в комплекте с ним, это совсем не так.

Независимо от того, насколько чисты ваши средства, совместное пользование ими приводит к передаче бактерий, вызывающих акне, жира и отмерших клеток кожи. Кроме того, убедитесь, что вы регулярно чистите свои инструменты для макияжа, поскольку находящиеся на них продукты со временем накапливают бактерии.

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