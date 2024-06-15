Как лечит общение с животными: 4 интересных факта о зоотерапии

Общение с домашними животными и уход за ними признаны наукой полезной терапией. В настоящее время AAT (Animal Assisted Therapy) – официальное направление в медицине, благодаря которому сотни людей сумели выйти из эмоционального и физического стресса.

В этой статье OBOZ.UA расскажет, как работает зоотерапия и какие результаты дает близкий контакт с животными.

ААТ помогает в лечении психических заболеваний

Зоотерапия полезна для людей, страдающих различными формами стресса – поведенческих проблем, последствий наркомании, посттравматических стрессовых расстройств, а также болезни Паркинсона или слабоумия.

Как проходят сеансы?

Для сеанса лечения подходит любое, комфортное для пациента животное.

Процедуры начинаются после того, как терапевт изучит историю заболевания. В сеансе принимает участие владелец животного или дрессировщик, который следует указаниям врача и помогает пациенту освоиться.

Пациент может легко поглаживать животное или разговаривать с ним, пока не почувствует себя комфортно.

Поглаживание животных освежает ум

Когда человек затрагивает животное, в его организме выделяются "положительные" гормоны – окситоцин или серотонин, что способствует поднятию настроения.

Нежное поглаживание помогает расслабиться и даже восстановить в памяти важные события прошлого.

Кто больше всего подходит для зоотерапии?

Лечение может проводиться как индивидуально, так и в группе. Интересно, что животные, помогающие в сеансах, получают вознаграждение после терапии – любимую еду или игрушку.

Наиболее удобными в зоотерапии считаются собаки, поскольку они контактны и веселы.

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