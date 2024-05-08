Как лечить порезы и царапины: 4 практики для быстрого заживления ран в домашних условиях

Чтобы раны заживали быстрее, нужны не только лекарства, но и понимание, как ими правильно пользоваться. Небольшие раны, как правило, это обычные порезы или царапины, которые можно вылечить в домашних условиях с помощью простых медицинских препаратов и тщательного ухода.

В этой статье OBOZ. UA рассказывает о нескольких эффективных приемах, способствующих быстрому заживлению повреждений.

Организм лечится во сне

Исследование, опубликованное в Journal of Applied Psychology, говорит, что сон и отдых помогают быстрому заживлению ран.

Исследование проводилось на двух группах участников, которые спали 3 часа и 7-8 часов, соответственно. Выяснилось, что в первой группе участников ограничение сна отсрочило время заживления на целый день.

Так была доказана важность здорового режима сна.

Здоровое питание ускоряет выздоровления

Научные эксперименты показывают, что пищевые добавки способствуют усилению иммунного ответа участников. Это объясняется тем, что здоровая пища способствует процессу заживления ран.

Чтобы ускорить процесс регенерации, ешьте фрукты и овощи, богатые витамином А, медью и цинком. Листовая зелень – кейл и шпинат, а также имбирь, свекла и творог – это продукты, способствующие быстрому восстановлению поврежденных участков тела.

Очищайте и регулярно перевязывайте рану

Гигиеническая перевязка раны или наложение швов, важны для предотвращения дальнейшего инфицирования и воспаления. Даже если вы видите, что рана хорошо заживает, продолжайте чистить и перевязывать ее, пока она полностью не исчезнет.

Упражнения, улучшающие кровообращение в ране

В зависимости от площади и тяжести раны, рекомендуется поддерживать физическую активность с помощью легких упражнений, помогающих заживлению.

Например, ходьба или бег трусцой в течение 20 минут, увеличат приток крови к ране и ускорят процесс заживления.

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