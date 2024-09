Как лосось в рационе влияет на ваше тело: о чем говорит наука

Лосось - это полезный выбор для любого рациона, поскольку содержит мало калорий и высокое содержание жирных кислот омега-3, которые поддерживают сердечно-сосудистое здоровье и снижают воспаление. Кроме того, эту рыбу легко готовить и сочетать с различными гарнирами, что позволяет экспериментировать и разнообразить ваш рацион.

В общем, лосось может быть отличным дополнением к вашему рациону, однако, важно употреблять его в умеренных количествах, чтобы избежать потенциальных рисков. В Eat This, Not That рассказали, о чем следует знать, употребляя лосось и как он способствует вашему здоровью.

Источник жирных кислот омега-3

Омега-3 - это важные жирные кислоты, которые необходимы для функционирования организма, поскольку не могут вырабатываться самостоятельно. Эти полиненасыщенные жиры полезны для сердца, мозга, зрения, а также для выработки гормонов и работы иммунной функции. Порция (85 г) филе лосося содержит около 2,2 г омега-3, что покрывает рекомендуемую суточную норму в 250-500 мг.

Высококачественный белок

Включайте в рацион достаточное количество белка, чтобы повысить сжигание калорий, уменьшить чувство голода и поддержать мышечную массу. Для среднего взрослого человека рекомендуемая суточная норма составляет 46-56 граммов. Например, 85 граммов филе лосося содержит около 21 грамма белка, что почти равно половине суточной потребности.

Питательные вещества

Потребление лосося обеспечивает организм множеством питательных веществ. Он богат витаминами группы B, в частности B6 и B12, которые укрепляют иммунитет и повышают энергию. В частности, в 85 г лосося содержится 40% суточной нормы B6 и 43% B12. Также, он обеспечивает организм калием, фосфором, селеном и ниацином, делая лосось отличным выбором для здорового питания.

Эффективное похудение

Филе лосося помогает поддерживать чувство сытости благодаря содержанию белка и здоровых жиров. Регулярное потребление достаточного количества белка может уменьшить общее потребление калорий, поскольку таким образом вы чувствуете себя насыщенными, что может способствовать снижению веса в долгосрочной перспективе.

Содержит ртуть

Избегайте рыбы с высоким содержанием ртути, поскольку она может быть токсичной для нервной системы. Хотя лосось имеет более низкий уровень ртути, но все же стоит быть осторожным. Включайте разнообразные источники нежирного белка в свой рацион, включая различные виды рыбы, чтобы поддерживать безопасный уровень ртути в организме. Это поможет сохранить ваше здоровье и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Подходит к самой здоровой диете

Включайте лосося в рацион, следуя средиземноморской диете, которая считается одной из лучших для здоровья. Рекомендуется употреблять рыбу, в частности лосося, по крайней мере дважды в неделю для поддержания здоровья. Лосось содержит много полезных веществ, что делает его отличным выбором. Для разнообразия в рационе, попробуйте и другие хорошие варианты, в частности тунца, форель и скумбрию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, из чего приготовить противовоспалительный завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.