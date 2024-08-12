Полезный противовоспалительный завтрак: что следует приготовить для утреннего приема пищи
Завтрак - это важный этап, который задает тонус всему дню и придает организму энергию к следующему приему пищи. Для здорового завтрака следует избегать сладких хлопьев и блинов, поскольку они содержат много рафинированных углеводов.
Вместо таких привычных для многих блюд выбирайте продукты с белками, полезными жирами и клетчаткой, которые помогут обеспечить сбалансированное питание и уменьшить воспаление. Что вы можете приготовить на завтрак с пользой для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.
Авокадо
Авокадо содержит полезные жиры, способствующие снижению воспаления. Добавьте авокадо в свой рацион, например, в виде пасты или гуакамоле на цельнозерновых тостах. Также, авокадо прекрасно сочетается с овощами и в омлете, это вкусно и полезно для поддержания здоровья.
Шпинат
Чтобы уменьшить воспаление, включайте в рацион листовую зелень, в частности шпинат. Он богат лютеином и витамином К, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами. Шпинат можно употреблять с овощами или тушить его и подавать с омлетом.
Цитрусовые
Для полезного завтрака добавьте ломтики апельсина или грейпфрута, которые богаты витамином С. Можно обжарить половину грейпфрута с медом и корицей или добавить апельсины к овсянке. Завершите блюдо греческим йогуртом для дополнительного вкуса.
Лосось
Жирная рыба, как лосось или сардины, содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление. Исследования показывают, что употребление лосося может снизить уровень маркеров воспаления в организме. Поэтому, включите такую рыбу в рацион для поддержания собственного здоровья.
Брокколи
Брокколи имеют высокое содержание сульфорафана, который помогает уменьшить воспаление в теле. Попробуйте добавить брокколи в омлеты для полезного и вкусного приема пищи.
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