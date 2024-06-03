Как Мегин Келли сохраняет стройную фигуру в 53 года: 9 способов, на которые следует обратить внимание

Мегин Келли, бывшая ведущая Fox News, оказавшаяся в центре внимания во время президентской кампании 2016 года в США, является не только новостной силой, но и образцом фитнеса. По словам Eatthis, нельзя не признать силу, стоящую за стремлением звезды оставаться стройной, подтянутой и здоровой.

1. Выбирайте правильные углеводы

Есть мнение, что полный отказ от углеводов является правильным решением. Они необходимы для правильной работы нашего организма, но важно есть их в умеренных количествах и выбирать с умом. Примерами питательных углеводов, которые можно включать в пищу, отруби, каши с низким содержанием сахара, яблоки, груши, артишоки, ягоды и брокколи.

2. Извлеките пользу от клетчатки

Диета F-фактора отмечает употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, поскольку клетчатка помогает в похудении, повышая ощущение сытости и предотвращая переедание. Клетчатка сама по себе не содержит калорий, но придает пище объемность, поглощая нежелательные жиры и калории, одновременно ускоряя метаболизм. Некоторые примеры продуктов, которые можно включить в свой рацион, включают цельные зерна, фрукты (например, абрикосы), овощи (например, морковь) и бобовые (фасоль пинто).

3. Никогда не пропускайте завтрак

Метаболизм запускается при завтраке, что является критически важной частью процесса похудения. Люди, которые завтракают утром, сжигают калории более эффективно в течение дня и стройнее, чем те, кто этого не делает. Начните свой день с каши с высоким содержанием клетчатки или овсянки на ночь с нежирными белками, такими как яичный белок, греческий йогурт или нежирный творог.

4. Сочетайте клетчатку и белок

Сочетание клетчатки и белка – это ключ к ощущению сытости и укрощению чувства голода. Такие продукты помогут вам дольше чувствовать себя насыщенными, но при этом не потреблять много калорий. Нежирные белки, такие как курица, рыба, бобы, тофу должны сочетаться с продуктами с высоким содержанием клетчатки в каждом приеме пищи.

5. Сделайте постоянные изменения в своем образе жизни

Чтобы обеспечить долгосрочный успех в похудении, необходимо произвести постоянные изменения в образе жизни. F-фактор диета дает вам возможность продолжать заниматься любимыми делами, есть в любимых ресторанах и даже есть здоровые алкогольные напитки. Это реалистичный подход, позволяющий сохранить положительные привычки и жизнь, одновременно помогая избавиться от нежелательных килограммов.

6. Приоритет силовых тренировок

Хотя диета играет немаловажную роль в похудении, добавление силовых упражнений помогает поддерживать сухую мышечную массу. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, поэтому сохранение мышечной массы во время похудения является жизненно важным для повышения общей скорости метаболизма. Силовые тренировки способствуют длительному контролю веса и предотвращают возрастное снижение мышечной ткани.

7. Поддерживайте себя в гидратированном состоянии

Вы всегда должны обеспечивать себя достаточным количеством воды, особенно когда придерживаетесь диеты, богатой клетчаткой. Если вы будете употреблять достаточное количество воды, вы избежите запоров и будете контролировать чувство голода, а также поможете своему организму выполнять другие функции. Весь день носите с собой бутылку воды и пейте ее или даже зеленый чай, чтобы чувствовать себя бодрым и сытым.

8. Достаточно качественно высыпайтесь

Гормоны голода, а также ощущение сытости зависят от того, сколько и как хорошо мы спим, что влияет на наши усилия по похудению. Сокращение сна приводит к повышению уровня грелина (гормона, стимулирующего голод) и снижению уровня лептина (гормона сытости). Поэтому важно получать достаточный отдых для этих целей, независимо от того, предотвращает ли он чрезмерное употребление пищи, вызванное отсутствием сигналов аппетита, или нет, среди прочего.

9. Осознанное питание и медленный темп

Из-за нашего быстрого темпа жизни, который мы ведем сегодня, еда нуждается в замедлении. Когда вы едите медленно, ваш мозг получает сигнал о том, что вы сыты, следовательно, уменьшает количество потребляемой пищи за один прием. Исследования показали, что медленное потребление пищи приводит к снижению потребления калорий, увеличению удовольствия от потребления после еды, среди прочего.