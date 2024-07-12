Как начать есть больше овсянки и в чем ее польза

Овсянка обладает исключительным пищевым профильом и многочисленными преимуществами для здоровья. Не зря это зерновая культурная была основным продуктом питания для многих народов на протяжении веков.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что сам овес богат источником сложных углеводов, пищевых волокон, в частности бета-глюканом, растворимой клетчаткой, которая может снижать уровень холестерина.

Польза потребления овсянки:

Укрепление сердца

Клетчатка помогает снизить уровень холестерина, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помощь в похудении

Сложные углеводы в овсе медленно переваривают, обеспечивая устойчивое высвобождение энергии и предотвращая внезапные прыжки сахара в крови, что может привести к перееданию.

Улучшение пищеварения

Клетчатка способствует здоровому пищеварению и предотвращает запоры. Овес действует как природное слабительное средство, помогая регулярной дефекации и поддерживая здоровье кишечника. Растворная клетчатка действует как пребиотик, питая полезные кишечные бактерии и поддерживая здоровый микробиом.

Регулировка уровня сахара в крови

Овес имеет низкий гликемический индекс, поэтому медленно переваривается, что приводит к постепенному повышению уровня сахара в крови.

Как употреблять больше овса

Следует отдавать предпочтение овсянке, приготовленной на молоке или воде с добавлением фруктов, орехов и меда. Это же касается гранолы.

Не стоит забывать и об выпечке, а именно печенье, кексы, хлеб, энергетические батончики с овесом. А для ищущих альтернативу молочным продуктам можно попробовать овсяное молоко.

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