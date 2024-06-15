Как начать медитацию: советы и рекомендации

Медитация предназначена для успокоения тела, разума и чувств. Короткий сеанс медитации может повысить вашу производительность и уровень концентрации.

Кроме заботы о вашем эмоциональном здоровье, она также заботится о вашем физическом благополучии, уменьшая головные боли, бессонницу, проблемы с суставами и мышцами. Мы подготовили несколько способов практиковать медитацию для более глубокого, полноценного и обогащающего опыта.

Запланируйте правильное время

Чтобы овладеть техникой медитации, нужно привыкнуть к ней и сделать ее частью своего распорядка дня.

Вы должны выбрать время и взять на себя обязательство практиковать медитацию. Правильный график поможет вам придерживаться привычки. Мы рекомендуем медитировать по утрам, чтобы повысить производительность в течение дня.

Выберите удобное место

Выбор удобного места с умиротворяющей атмосферой поможет вам лучше практиковать.

Выберите место, которое не отвлекает и не позволяет вашему разуму бродить. Сядьте прямо на пол и избегайте стульев, кроватей и диванов. Вы даже можете создать небольшое пространство специально для медитации у себя дома. Разместите несколько ламп и ароматических свечей, чтобы создать расслабляющую атмосферу.

Проявите немного доброты, если ваш разум блуждает

Вполне естественно, что ваш разум может бродить или испытывать некоторые отрицательные мысли, пока вы пытаетесь сосредоточиться на положительных аспектах жизни.

Будьте добры и медленно возвращайтесь, когда заметите, что ваш разум движется в другом направлении. Обратите внимание на чувство своего дыхания и сделайте положительные аффирмации, чтобы вернуться и расслабиться.

Используйте успокаивающую музыку

Слушайте тихую, умиротворяющую музыку на фоне, чтобы медитировать глубже и лучше. Она также поможет улучшить ваши когнитивные способности и обрести внутреннее спокойствие. Музыка поможет вам расслабиться, успокоить рассудок и снять стресс.

Вы можете выбрать приятные звуки природы, мягкую классическую музыку или инструментальную музыку, специально предназначенную для медитации.

Кончайте ее мягко, с улыбкой

Когда вы закончите медитацию, не торопитесь. Медленно откройте глаза и мягко посмотрите вверх.

Не начинайте двигаться сразу, расслабьтесь и посидите некоторое время. Не торопитесь замечать, как ваше тело чувствует себя после медитации, а также ваши эмоции и мысли. Сохраняйте улыбку на лице.

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