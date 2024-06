Как начать наконец сбрасывать вес: 6 советов и методик

Если вам не удается запустить процесс похудения, стоит подумать о "Хара хачи бу" – японской практике "есть до 80% насыщения".

Если вы будете придерживаться "Хара хачи бу", вы можете сэкономить около 300 калорий в день. Согласно исследованиям, организму может потребоваться до 30 минут, чтобы зарегистрировать сигналы насыщения, поэтому подумайте об использовании палочек для еды, чтобы замедлить темп и почувствовать сытость. Исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, показало, что клиенты со здоровым весом почти втрое чаще пользуются палочками для еды, чем клиенты с ожирением, пишет Eat This Not That.

Записывайте свои мысли

Недавнее исследование показало, что когда женщины, недовольные своим весом, выполнили одноразовое 15-минутное упражнение о важной личной проблеме, они продолжали сбрасывать по меньшей мере три фунта за трехмесячный период. С другой стороны, их коллеги, писавшие на неважную тему, набрали три фунта, по словам Шерил Форберг, автора "Маленького пособия по проигрышу".

Выбирайте нежирное мясо и рыбу

Белок является криптонитом к брюшному жиру. Когда вы едите белок, ваше тело должно тратить много калорий на пищеварение – примерно 25 калорий на каждые 100 калорий, которые вы съедаете (по сравнению с только 10-15 калориями для жиров и углеводов). Учитывая это, запаситесь куриной грудкой без костей и кожи, нежирным фаршем индейки, нежирной говядиной, бараниной, диким лососем, креветками, расческами, треской, тунцем и палтусом.

Сначала поднимите, а затем побегайте

Бегая, катаясь на велосипеде или гребли после того, как позанимаетесь силовыми упражнениями, вы будете иметь большее влияние на сжигание жира и калорий, чем если бы вы занимались кардио вперед, говорят физиологи.

Займитесь греблей

Гребля сжигает много калорий и задействует наибольшее количество мышц, в том числе мышц спины. Чтобы улучшить его, тренируйтесь на открытом воздухе. В бразильском исследовании гребцы на открытом воздухе сжигали на 26% больше калорий во время гонки, чем те, кто занимался греблей на велоэргометрах в помещении.

Чудодейственный тост

Слегка поджарив белый хлеб, вы снизите влияние углеводов на повышение уровня сахара в крови. Исследование в European Journal of Clinical Nutrition показало, что поджарка хлеба снижает его гликемический индекс. Гликемический индекс – это показатель влияния еды на уровень сахара в крови.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что известно о диете быстрого похудения йо-йо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.