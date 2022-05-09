Как улучшить аппетит ребенка во время болезни: диетолог раскрыл секреты

Накормить маленького ребенка полезно и вкусно часто оказывается большой проблемой. На какие только уловки не идут родители для решения этого вопроса. Во время болезни задача только усложняется, ведь, несмотря на привычные капризы, ребенок имеет плохое самочувствие. Небольшие порции, интересный вид блюд и никакого принуждения – первые секреты родительского успеха.

Насытить организм питательными веществами в период болезни очень важно, однако на первый план должно выходить самочувствие и состояние малыша, а не полноценное питание. Таким выводом поделилась с изданием Northwestern Medicine диетолог Бет Гордон.

Когда ребенок болен, пища может быть последним, к чему он стремится, и это безусловно следует учитывать. Родители, как правило, обеспокоены отсутствием аппетита у ребенка или невозможностью поддерживать полноценное и здоровое питание во время болезни.

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Однако Бет Гордон успокаивает и объясняет, что можно немного отойти от привычного режима питания, пока ребенок будет чувствовать себя лучше. Для обеспечения потребностей организма для борьбы с заболеванием диетолог советует следующее:

Обеспечьте ребенка мелкими, но частыми порциями еды или предложите легкие закуски, иногда детям легче устроить перекусы в течение дня;

Заинтересуйте ребенка едой: для этого приготовьте, например, его любимые блины и украсьте изображением героя мультфильма;

Приготовьте смузи: подбирайте составляющие таким образом, чтобы напиток стал и едой, и питьем и надолго насыщал организм;

Предложите ребенку выбрать любимое блюдо в ресторане и закажите его для него;

Позвольте полакомиться мороженым: оно поможет снизить боль в горле и восстановить запасы жидкости для борьбы с температурой.

Диетолог отмечает, что сбалансированный белками, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами рацион детей крайне важен, однако его не всегда реально и нужно достигать, когда они болеют.

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