Как наслаждаться праздниками, не набрав лишних калорий

Долгожданный праздничный сезон может быть веселым, но он также может затруднить достижение целей, если они связаны с похудением. Однако, вам не нужно жертвовать удовольствием, чтобы оставаться в форме.

Главный секрет - найти баланс и умеренно наслаждаться праздниками и вкусной едой. Какой подход к праздничной еде поможет вам побаловать себя без угрозы для фигуры, рассказали в Eat This, Not That.

Риск набора веса на праздниках

Перед праздниками многие люди испытывают тревогу из-за избытка еды и напитков. В это время соблазн будет везде, а это может привести к набору веса из-за увеличения потребления продуктов с высоким содержанием жира, рафинированных углеводов и сахара. Чтобы избежать этого, следует обратить внимание на баланс между обработанными и свежими продуктами. Таким образом, во время праздничных встреч выбирайте полезные альтернативы, чтобы поддержать свой вес в пределах нормы.

Соблазн съесть вредную пищу из-за нехватки времени

В праздничный период часто возникает соблазн есть на ходу, что может привести к увеличению потребления обработанных продуктов и фастфуда. Кроме того, снижение активности из-за холодной погоды только усугубляет ситуацию. Чтобы избежать набора веса, планируйте здоровые перекусы и старайтесь оставаться активными, даже если погода не способствует этому. Учтите, что в это время важно обращать внимание на питание и быть осведомленными в выборе пищи.

Как не поддаться соблазну съесть больше

Наслаждайтесь отпуском и вкусными блюдами, сохраняя баланс в своих здоровых привычках. Ежедневная активность, достаточное увлажнение и внимательность к своему питанию помогут избежать избыточного веса во время праздников. Следуя этим простым советам, вы сможете почувствовать легкости и энергии.

