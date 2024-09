Опасность безудержности: как 4500 калорий может изменить ваше тело

Чтобы поддерживать здоровье и контролировать долю жира в теле, ежедневная калорийность должна колебаться от 2000 до 2500 калорий, в зависимости от возраста, объемов и активности. Однако, во время праздников и при отсутствии контроля, некоторые люди могут потреблять около 4500 калорий.

Такая перегрузка может вызвать трудности для организма, а потому важно понимать, как чрезмерное питание влияет на здоровье. Что произойдет с телом, если употреблять больше установленной нормы, рассказали в Eat This, Not That.

Нагрузка на пищеварительную систему

Избегайте потребления большого количества калорий за короткое время, поскольку это может негативно повлиять на пищеварительную систему. Поджелудочная железа и желчный пузырь не всегда справляются с обработкой избытка жиров и углеводов, а потому это может привести к непереваренным остаткам в кишечнике, что может вызвать вздутие.

Газы в пищеварительной системе

Чтобы уменьшить газообразование во время праздничных обедов, старайтесь меньше разговаривать во время еды, поскольку заглатывание воздуха усугубляет эту проблему. Если вы испытываете стресс, попробуйте дыхательные упражнения, чтобы снизить тревогу. Это поможет уменьшить вздутие живота и улучшить ощущение комфорта во время праздников.

Сонливость и вялость

Потребление больше пищи, чем вам нужно, может привести к усталости. Кроме того, большой объем пищи вызывает гормональные изменения, которые увеличивают сонливость, а также могут влиять на настроение. Таким образом, лучше придерживаться меньших порций, чтобы избежать накопления лишних углеводов и жира.

Повреждение органов

Ограничьте употребление жиров, простых углеводов и алкоголя, чтобы контролировать уровень триглицеридов. Высокие триглицериды могут вызвать накопление бляшек в артериях и провоцировать воспаление. Это также может привести к проблемам с печенью, селезенкой и поджелудочной железой в долгосрочной перспективе.

Напряжение сердца

Высококалорийная пища с высоким содержанием жира повышает уровень триглицеридов в крови, что негативно влияет на функцию кровеносных сосудов, даже у здоровых людей. Это увеличивает риск сердечных заболеваний, поскольку триглицериды могут проникать в стенки сосудов. Кроме того, неумеренное питание в 4 раза повышает вероятность сердечного приступа.

Пищевое похмелье

После еды, особенно тяжелой, ваше тело активирует парасимпатическую нервную систему, что может привести к чувству усталости. Это происходит из-за перенаправления крови из мозга в желудок, вызывая "пищевое похмелье". Чтобы избежать этого, попробуйте уменьшить порции и выбирать легкие блюда.

Накопление жира

Ешьте медленно и осознанно, чтобы контролировать потребление калорий и поддерживать здоровый вес. Оставляя тарелку наполненной, вы рискуете употребить вдвое больше калорий, чем нужно. Это может привести к быстрому увеличению жировых отложений из-за всплесков инсулина.

Запор

После обильного ужина желудок может оставаться переполненным в течение 8-12 часов, что может вызвать дискомфорт и вздутие. Ожидание, пока пища переварится, не всегда гарантирует нормальное самочувствие, а потому важно помнить, что чрезмерные калории с одного приема пищи могут привести к увеличению веса более чем на килограмм.

