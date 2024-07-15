Стоит ли следить за калориями: советы диетолога
Стоит ли учитывать количество калорий, которые вы получаете за каждый прием пищи? Счет калорий помогает контролировать вес, способствовать поддержанию здорового образа жизни и снижать риск развития заболеваний, связанных с лишним весом.
Именно благодаря учету калорий можно лучше понимать свои пищевые привычки и своевременно вносить необходимые коррективы, достигая конкретных целей, таких как похудение или набор мышечной массы. Однако действительно ли вам стоит следить за потребленными калориями, рассказали в Eat This, Not That.
Преимущества отслеживания калорий
В журнале Американской диетологической ассоциации было опубликовано исследование, в котором подтверждается польза отслеживания пищи, для долгосрочного сохранения веса. Таким образом те, кто контролирует свой рацион и количество потребленных калорий, более осведомлены в своем пищевом выборе и съедают ровно столько, сколько необходимо для нормального функционирования.
Кому не стоит отслеживать калории
В некоторых случаях отслеживание пищи может быть вредным для организма. В частности, для людей с нарушениями пищевого поведения или людей, относящихся к спектру неупорядоченного пищевого поведения. Такие действия могут вызвать повышение уровня стресса и тревоги, что может углубить одержимость пищей и помешать в процессе выздоровления от таких расстройств.
Как отслеживать калории
Чтобы отслеживать пищу и калорийность, можно использовать пищевые весы и специальные приложения для отслеживания калорий. Также можно записывать, что вы употребили в дневнике или фотографировать блюда на телефоне. В частности, фотографирование пищи позволит развить чувство ответственности и последовательности, не фокусируясь на калориях, что может снизить стресс.
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