Как научиться отдыхать и не думать про работу: эта привычка разрушает ваше здоровье

Каждый работающий человек нуждается в отдыхе и отпуске для того, чтобы набраться новых сил. Но иногда человеку бывает слишком тяжело сразу отключиться от профессиональных забот.

Согласно результатам исследований, обычно взрослому человеку нужно около четырех дней отпуска, чтобы перестать думать о своей работе. Но это ставит новые вызовы перед работающими из дома людьми, говорится в материале издания Eat This Not That .

Особенно трудно разъединиться, когда ваш офис и гостиная находятся в одном месте. Кроме того, рабочие электронные письма приобрели совершенно новый уровень интенсивности для удаленных работников. Многие чувствуют себя обязанными отвечать на электронные письма в любое время дня и ночи.

Физические и психические потери

В материале приводятся результаты исследований согласно которым люди, регулярно отвечающие на рабочие сообщения в нерабочее время, гораздо чаще страдают истощением, психологическим стрессом и даже ухудшением физического здоровья. Ведь в последнее время цифровизация работы стремительно выросла, размывая границы работы и прокладывая путь для того, чтобы люди могли быть на связи в любое время.

Но специалисты отмечают, что готовность работать как днем, так и ночью ограничивает возможность людей восстановиться, например занимаясь физическими упражнениями и общаясь с друзьями и семьей. А когда нет периода обновления, вы можете начать истощаться.

Трудоголики предупреждают, что высокий уровень цифрового общения в нерабочее время может оказать значительное влияние на физическое и психическое самочувствие, влияя на отношения между работой и семьей, вызывая психологические расстройства и плохое физическое здоровье. И наоборот, работники, которые держали свои рабочие границы под контролем, испытывают меньше стресса и давления.

Опасная привычка

Кроме того, исследование также свидетельствует, что современные работники часто отвечают на электронные письма всю ночь. А многие признались авторам исследования, что даже ожидается, что они будут доступны 24/7. Четверть опрошенных говорят, что они чувствуют, что должны отвечать на сообщения от руководителей и руководителей во время досуга. А более половины признаются, что посылали электронное письмо коллеге поздно вечером и регулярно получают звонки, текстовые сообщения и электронные письма от коллег по работе в выходные/праздничные дни.

Причем более трети опрошенных заявили о том, что считают это "нормальным" делом, чтобы все цифровые сообщения в их компании отвечали немедленно. Такое ожидание нереалистично, несправедливо и нездорово для всех участников, ведь они могут испытывать больший уровень психологического стресса, эмоционального истощения и жалоб на физическое здоровье.

Помните, что отдых – это не пустая трата времени

Слишком упорным работникам напоминают, что отдых и отпуск не пустая трата времени. В эти дни, когда вас окружают друзья и семья, не чувствуйте вины за то, что игнорируете свою работу.

На самом деле, отключение от работы и игнорирование электронных рабочих писем в выходные сделает вас лучшим работником — и, что гораздо важнее, здоровым человеком. Другие исследователи сообщают, что люди, которые не могут не чувствовать, что они ленивы и непродуктивны во время отдыха, обычно испытывают меньше счастья и больше стресса, тревоги и депрессии.

Улица с двусторонним движением

Специалисты также дают рекомендации компаниям, ведь им нужно лучше работать, позволяя своим сотрудникам отключаться от работы. Даже если работнику не приходится каждый вечер отвечать на электронное письмо, поступающее до позднего вечера, самого ожидания, что весь его вечер может мгновенно свалиться с ног на голову, достаточно, чтобы вызвать серьезный стресс.

Специалисты отмечают, что, в конечном счете, установление политики, практик и процедур для защиты психологического здоровья путем создания крепкого климата психосоциальной безопасности, вероятно, ограничит вредное цифровое общение в нерабочее время. А для начала рекомендуется измерять спрос на работу, чтобы организация могла в первую очередь смягчить риск.

В конце концов компания сможет разработать защитные действия, которые могут предотвратить развитие или продление вредных норм на рабочем месте. В конце рабочего дня каждый должен иметь право отключиться от работы.

