4 привычки, которые могут испортить ваш сон: чего следует избегать для комфортного отдыха

Хороший сон важен для нашего общего здоровья, но некоторые привычки, которые вы обычно любите, могут усугубить его. Eatthis рассказал о четырех удивительных привычках, которые могут влиять на ваш сон.

По данным Американской ассоциации апноэ сна, большое количество американцев – от 50 до 70 миллионов – страдают от различных расстройств сна. Приблизительно 84 миллиона взрослых не могут высыпаться, а значит, им не хватает рекомендованных семи с лишним часов полноценного сна каждую ночь. Поэтому очень важно определить, что мешает вам спать, чтобы по крайней мере иметь возможность решить эту проблему.

Солнечные лучи

Имейте в виду, что меньшее влияние естественных солнечных лучей в течение дня может существенно нарушить ваш режим сна. Вы нарушаете естественные световые циклы, регулирующие, в частности, другие функции организма, такие как пищеварение, настроение, здоровье сердца, уровень энергии, находясь в помещении целый день и пропуская естественные утренние и вечерние световые воздействия, например, сон. Для лучшего отдыха, а также для улучшения состояния всего тела рекомендуется проводить время под чистым солнечным светом, попадающим в глаза и на поверхность кожи, особенно ранним утром или поздно вечером.

Вечерний сон

Засыпание на диване может показаться уютной привычкой, особенно при просмотре любимых телепередач или фильмов. Однако это привычное поведение действительно компрометирует как качество, так и количество вашего сна. Хотя вечерний сон на диване временно снимает накопившееся напряжение, он может осложнить засыпание позже, когда вы переходите к своей кровати.

Холодный душ

Принятие бодрящего холодного душа или погружения непосредственно перед сном может расслабить, но на самом деле они повышают температуру тела и не дают уснуть, вместо того чтобы способствовать расслаблению. Следует включить холодный душ в свой распорядок дня в утренние часы, поскольку он немного повышает уровень бодрости, согласуется с естественным ритмом вашего тела и повышает производительность.

Телефон

Вовлечение в социальные сети, особенно скроллинг на разных платформах, является вредной привычкой, которая может нарушить сон. Даже если у вас есть блокаторы синего света на экранах, они стимулируют активность нервной системы, что мешает телу расслабиться. Прокрутка социальных сетей с их непредсказуемым и бесконечным контентом вызывает когнитивное и эмоциональное возбуждение, мешающее расслабиться, необходимое для полноценного сна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что съесть перед сном, чтобы лучше спалось.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.