Как навсегда избавиться от жира на животе после 50: экспертные советы

После 50 лет жизни открывает новые горизонты, но в то же время похудение становится более сложной задачей. Однако, внедрив правильные изменения в своем повседневном графике, вы сможете избавиться от жира на животе и снова наслаждаться своей фигурой.

Чтобы узнать, как это сделать, издание eatthis.com обратилось к двум диетологам – Бриттани Данна и Эми Шапиро. Они поделились практическими рекомендациями, которые помогут вам добиться своей цели на пути к похудению.

Добавьте клетчатку в свой рацион

Если вы хотите уменьшить вес, клетчатка станет вашим лучшим другом. Как объясняет Данн: "Клетчатка помогает дольше ощущать сытость, поскольку замедляет пищеварение. Это также способствует поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта и регуляции уровня сахара в крови. Наполните свой рацион продуктами, богатыми клетчаткой, как фрукты, овощи, цельнозерновые. изделия".

Выбирайте питание по принципам DASH или средиземноморской диеты

Данн рекомендует добавить в меню продукты, соответствующие средиземноморской или DASH-диете. Эти системы питания акцентируют внимание на употреблении фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов и здоровых жиров, что помогает контролировать вес и улучшает общее самочувствие.

Повышайте содержание белка

С возрастом потребность в белке растет, что важно для поддержания мышечной массы и метаболизма.

"Белок помогает в восстановлении мышц и может поддержать потерю веса. Добавляйте в свой рацион лосось, курицу, яйца, бобовые и другие белковые продукты", – советует Данн.

Занимайтесь силовыми тренировками

После 30 лет мышечная масса начинает постепенно уменьшаться, но силовые тренировки могут остановить этот процесс. Занимаясь упражнениями, вы не только сохраните мышечную массу, но и поддержите метаболизм.

Контролируйте употребление углеводов

С возрастом тело становится менее чувствительным к инсулину, что приводит к накоплению лишних углеводов. Шапиро советует потреблять здоровые углеводы, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые, но в умеренных количествах.

Попробуйте периодическую голодовку

Периодическое голодание может быть эффективным методом похудения после 50. Шапиро рекомендует начинать с 12-14 часов между приемами пищи, что поможет снизить вес и ограничить потребление вечерних калорийных закусок.

Не забывайте о воде

Правильная гидратация важна для метаболизма, пищеварения и контроля аппетита. С возрастом организм теряет чувство жажды, поэтому нужно следить за потреблением воды. Шапиро советует выпивать ежедневно не менее половины веса.

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