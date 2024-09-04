Жиросжигающая зона пульса: что это такое и как ее определить

Прежде всего, если вы хотите эффективно избавиться от жира, важно понять, как работают зоны сердечного ритма. Чрезмерные тренировки и постоянные усилия на грани возможностей быстро утомляют организм.

Чтобы стабильно сжигать жир, важно найти золотую середину в тренировках, когда тело эффективнее всего расщепляет жировые клетки. Издание eatthis.com пообщалось со специалистом, который рассказал об оптимальной зоне пульса для эффективного жиросжигания.

Зона частоты сердечных сокращений – это показатель, когда сердце работает на определенном проценте от максимальной мощности, и этот диапазон зависит от таких факторов, как уровень подготовки, возраст, вес и общие цели. Если вы сможете достичь своей оптимальной зоны пульса, активизируете процесс сжигания жира и существенно приблизитесь к своим целям похудения.

Определение этой зоны зависит от знания вашего максимального пульса, который можно вычислить по простой формуле: 220 мин. После этого вы сможете определить свой целевой пульс для тренировок, таких как бег, езда на велосипеде или плавание. Постоянное отслеживание пульса во время физической активности поможет оставаться в нужном диапазоне и повысить эффективность жиросжигания.

Сертифицированный специалист по силовым и физическим нагрузкам Трейси Хейнс-Ландрам поделилась своими советами по идеальной зоне пульса для тех, кто стремится сжечь жир и уменьшить объемы талии.

Что такое зона пульса?

"Зона частоты пульса определяется как количество ударов сердца в минуту, что соответствует определенному уровню интенсивности нагрузки. Эти зоны определяются на основе процента от максимальной частоты сердечных сокращений (MHR) для каждого человека", – объясняет Хейнс-Ландрам.

Национальная академия спортивной медицины выделяет следующие зоны: "очень легкая" (менее 57% MHR), "легкая" (57-63%), "умеренная" (64-76%), "энергичная" (77-95%) и " почти максимальная до максимальной" (96% и более). Эти диапазоны помогают настроить тренировки на достижение ваших фитнес-целей, будь то похудение, повышение выносливости или улучшение сердечно-сосудистой системы.

Какая зона пульса наиболее эффективна для сжигания жира?

Лучшая зона для жиросжигания часто называется "аэробной зоной", которая составляет примерно 70-80% от максимальной частоты сердечных сокращений. В этой зоне организм в основном использует жиры как источник энергии, а не углеводы. Исследования показывают, что длительные тренировки в этом диапазоне способствуют более эффективному использованию жировых запасов.

"При тренировках низкой или умеренной интенсивности больший процент израсходованных калорий происходит из жировых запасов, чем из углеводов. Это и стало основанием для распространенного мнения, что упражнения в зоне жиросжигания являются наиболее эффективными для уменьшения жировой массы. Однако следует учитывать, что общее количество израсходованных. калорий во время более интенсивных тренировок значительно больше, что может обеспечить большие достижения в уменьшении веса и улучшении здоровья", – отмечает Хейнс-Ландрам.

Какие упражнения лучше для достижения аэробной зоны?

Для достижения аэробной зоны рекомендуются такие упражнения, как быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и тренировка на кардиооборудовании (эллиптические тренажеры, гребли и т.д.). Интервальные тренировки, включающие чередование интенсивных нагрузок с восстановлением, также могут помочь активнее сжигать жир.

Как найти оптимальную зону пульса?

Для определения вашей зоны пульса Хейнс-Ландрам советует начать с постановки четких фитнес-целей. Важно понять, хотите ли вы похудеть, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы или достичь других целей. Хотя тренировка в зоне жиросжигания может быть эффективной для новичков или людей с определенными проблемами со здоровьем, она не всегда является лучшим вариантом для достижения желаемых результатов.

Хейнс-Ландрам советует придерживаться сбалансированного подхода к тренировкам, сочетая упражнения средней и высокой интенсивности. Это поможет как для похудения, так и для поддержания общего здоровья. Технологии, такие как фитнес-трекеры или смарт-часы, могут облегчить мониторинг пульса и настройку интенсивности тренировок. В конце концов, основой успешного похудения является дефицит калорий, который достигается через правильное питание и регулярные физические нагрузки.

Ранее OBOZ.UA опубликовал кардиотренировку, ускоряющую процесс старения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.