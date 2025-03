Как не стоит есть яблоки: преимущества и польза кожуры

Если вы привыкли удалять кожуру с яблока, вам следует пересмотреть свои предпочтения, поскольку вы рискуете потерять немало пользы от этого фрукта. В яблочной кожуре сосредоточено много полезных веществ, которые обладают мощным антиоксидантным действием, что снижает риск ожирения, рака и сердечных заболеваний.

Кожура также содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение и поддерживает чувство сытости. Почему стоит есть яблоки с кожурой, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества яблочной кожуры

Яблоки обладают мощными защитными свойствами благодаря своим антиоксидантам, таким как каротиноиды, флавоноиды и фенольные кислоты, которые помогают в борьбе с раком. Однако особенно полезны яблоки с кожурой, поскольку они содержат больше флавоноидов и фенольных соединений, которые обеспечивают антиоксидантную защиту. Исследования показывают, что яблоки с кожурой имеют более высокое содержание витамина С, что также способствует их способности нейтрализовать свободные радикалы.

Кроме того, кожура из яблок богата витаминами и минералами, которых значительно меньше в мякоти. Так, по сравнению с очищенным яблоком, яблоко с кожурой содержит на 312% больше витамина К, на 70% больше витамина А, на 35% больше кальция и калия, а также на 30% больше витамина С.

К тому же яблочная кожура содержит большое количество клетчатки, в частности пектина, растворимой клетчатки с пребиотическими свойствами. Пектин поддерживает полезные бактерии в кишечнике, что способствует здоровью микробиома и уменьшает воспаление. Благодаря этому яблоки с кожурой могут улучшить пищеварение и общее самочувствие.

Лучшие яблоки

Существует множество сортов яблок, среди которых иногда трудно выбрать лучшие. Покупая яблоки учтите, что красные фрукты имеют больше всего противовоспалительных питательных веществ, которые помогают контролировать вес и утолять голод. Обычно красные яблоки лидируют по содержанию антиоксидантов и флавоноидов, обеспечивающих защиту организма.

Содержание в них пестицидов

Хотя кожура яблока содержит большинство клетчатки и антиоксидантов, она может также содержать остатки пестицидов, что является причиной беспокойства для многих потребителей. Чтобы уменьшить влияние пестицидов, следует выбирать органические яблоки, поскольку органические продукты содержат меньше вредных химических остатков.

Исследования показывают, что органические яблоки также способствуют здоровью микробиома и содержат более разнообразное бактериальное сообщество по сравнению с обычными яблоками. Это делает органические яблоки лучшим выбором для поддержания общего здоровья.

