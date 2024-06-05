Как облегчить ощущение укачивания, когда вы в пути

Когда вы долго ехали в машине, то вероятно чувствовали тошноту, боль в голове и неприятное головокружение. Это состояние называют укачиванием, когда человек чувствует ритмичные колебания или движения, которые могут возникать при передвижении на транспортном средстве или на плаву.

В В целом, реакция на укачивание может быть индивидуальной и даже приятной для человека, который легче засыпает во время движения. Однако, если для вас поездка становится невыносимой из-за ритмичного движения и неровной дороги, то эти советы могут помочь преодолеть проблему.

Не отводите глаз с горизонта в направлении, к которому едете

Чтобы немного уменьшить колебания и дать мозгу понять, что происходит, смотрите вперед и следите за дорогой, если вы сидите на переднем сиденье. Однако, при этом нельзя отводить фокус, чтобы не спровоцировать головокружение.

Подышите свежим воздухом и съешьте что-нибудь легкое

Сделайте перерыв, выйдите из машины и дайте ногам походить на ровной поверхности. В это время вы сможете подышать свежим воздухом и съесть какой-нибудь легкий снек, чтобы заполнить желудок и унять тошноту.

Слушайте музыку и не концентрируйтесь на телефоне

Музыка может погрузить в себя и эффективно отвлечь внимание от тряски. Кроме того, именно из-за постоянной вибрации не стоит использовать телефон и читать, так как это только ухудшит ситуацию.

Сядьте удобно и не забывайте пить воду

Займите самое комфортное из возможных положений и не забывайте пить много воды во избежание тошноты и обезвоживания.

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