Как обработанные продукты способствуют образованию жира на животе: ответ диетолога

Накопление жира на животе является одной из наиболее распространенных проблем для многих людей. Причины этого могут быть разнообразными: от недостаточного сна до стресса, однако большое значение имеет и то, что мы едим.

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Диетологи утверждают, что потребление обработанных продуктов, богатых рафинированными углеводами, оказывает значительное влияние на образование жира на животе. Издание eatthis.com рассказывает, почему такие продукты вредны для фигуры и как изменить пищевые привычки, чтобы снизить риски для здоровья.

Диетолог Триста Бест считает, что главная причина образования жира на животе кроется в питании, в частности, в обработанных продуктах, которые пользуются большой популярностью из-за своего удобства. Речь идет о чипсах, хлебе и различных кондитерских изделиях.

"Мы действительно едим. Еда и питательные вещества, которые попадают в наш организм, становятся частью наших клеток. Если мы не соблюдаем сбалансированный рацион, это может повлечь вздутие живота, газы, набор веса и другие неприятности", – отмечает Бест. Она подчеркивает, что обработанные продукты, даже если они рекламируются как "здоровые", состоят в основном из рафинированных углеводов и сахара, что затрудняет потерю жира на животе.

Разница между рафинированными и цельными углеводами

Как отмечает Бест, рафинированные углеводы – это не такие же углеводы, которые содержатся во фруктах. Цельные углеводы, которые можно найти во фруктах, минимально обработаны и содержат природную клетчатку, что помогает замедлить пищеварение. В отличие от этого рафинированные углеводы проходят большую обработку, в результате чего из них удаляются важные макроэлементы, такие как клетчатка. Это приводит к тому, что эти продукты обладают мало питательной ценностью и могут быстро накапливать жир.

Как рафинированные углеводы приводят к скоплению жира на животике?

"Рафинированные углеводы быстро перерабатываются в организме и легко превращаются в жир. Они дают быстрый источник энергии, но этот энергетический всплеск быстро сменяется резким падением уровня глюкозы", – объясняет Бест.

Это может привести к увеличению веса по нескольким путям. Во-первых, падение уровня глюкозы вызывает чувство голода даже после большого количества потребленных калорий. Во-вторых, этот процесс может способствовать развитию инсулиновой резистентности, что приводит к накоплению глюкозы в виде жира.

Почему жир на животе опасен для здоровья?

Чрезмерный жир на животе, также известный как висцеральный жир, может оказать серьезное влияние на здоровье. "Этот жир создает дополнительную нагрузку на сердце и другие важные органы, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов", – предупреждает Бест.

Она также отмечает, что висцеральный жир может скапливаться вокруг органов, усложняя процесс похудения и увеличивая вероятность развития хронических заболеваний.

Рекомендации по питанию

По словам диетолога, чтобы предотвратить или уменьшить накопление жира на животе, следует ограничить потребление обработанных продуктов, богатых рафинированными углеводами и бедных питательными веществами. Для этого можно планировать здоровые перекусы, которые помогут сохранить баланс питания.

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