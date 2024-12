Как организм реагирует на бутылку вина: последствия употребления алкоголя

Если после тяжелого дня или в компании друзей у вас возникает соблазн выпить несколько бокалов вина, учтите, что стандартная бутылка содержит 750 мл, что равно пяти стандартным порциям (по 150 мл каждая). Кроме того, даже учитывая определенные преимущества этого алкоголя, чрезмерное его потребление вина может оказать негативное влияние на ваше тело.

Что стоит знать о вине, чтобы наслаждаться напитком безопасно для здоровья? Об этом подробно рассказали в Eat This, Not That.

Много жидких калорий и сахара

Один стакан вина содержит около 123 калорий, а вся бутылка - 615 калорий, без учета закусок. В 150 мл шардоне есть 1,4 г сахара, а потому полная бутылка добавит 7 г сахара в ваш рацион. Это может показаться мало, но следует учитывать и другие источники сахара в течение дня.

Снижение уровня сахара в крови

Алкоголь в вине не повышает уровень сахара в крови, а даже может его снизить, вызывая слабость и головокружение. Печень перерабатывает алкоголь и производит меньше глюкозы, что может снизить уровень сахара. Поэтому, если у вас есть диабет, контролируйте уровень сахара в крови после употребления алкоголя.

Быстрое опьянение

Обычно, скорость опьянения зависит от вашего возраста, пола, веса, еды и типа алкоголя. Если вы планируете выпить бутылку вина (5 порций по 150 мл) учтите, что оно содержит около 12% алкоголя, что может привести к опьянению. А потому, независимо от вашего пола или возраста вы сможете почувствовать опьянение уже после 4 порций.

Потеря координации и плохая реакция

Помните, что алкоголь значительно влияет на вашу безопасность. После бутылки вина нарушается координация, замедляется реакция и ухудшается способность избегать препятствий. Ваш слух также ослабевает, а потому вы не сможете услышать важные звуки, такие как гудок автомобиля.

Высокое артериальное давление и ускоренный пульс

Выпивка повышает как систолическое, так и диастолическое давление, а также ускоряет пульс на 15 ударов в минуту. После снижения уровня алкоголя в крови давление может снова снижаться, но такие резкие изменения увеличивают риск инсульта. Это особенно касается молодых людей, которые злоупотребляют спиртным в выходные и праздники. Учитывая это стоит ограничивать потребление алкоголя, чтобы сохранить здоровье сердца.

Остановка сжигания жира

Алкоголь первым используется как источник энергии, из-за чего потребление даже умеренного количества вина, например, двух бокалов (24 г алкоголя), может приостановить процесс сжигания жира на несколько часов. Если ваша цель - уменьшить жировые отложения, учитывайте эти факторы перед употреблением алкоголя.

Заказ на вынос

Алкоголь может стимулировать переедание, активируя гипоталамус и другие мозговые отделы, которые отвечают за контроль аппетита. Кроме того, употребление алкоголя повышает чувствительность к запахам пищи, что увеличивает желание есть. Исследования показывают, что даже три большие порции вина могут привести к потреблению до 6300 лишних калорий в течение следующих 24 часов. А потому, чтобы избежать переедания, важно быть осторожными с количеством алкоголя.

Заложенность носа

Сульфиты и гистамины в красном вине могут вызывать аллергические реакции, такие как покраснение, зуд или крапивница. Даже один бокал может вызвать серьезную реакцию, особенно у чувствительных людей. Это может включать зуд глаз и затрудненное дыхание.

Плохой сон

Алкоголь может помочь заснуть, но его чрезмерное употребление ухудшает качество сна на 39%. После того как алкоголь метаболизируется, организм получает сигнал для пробуждения, что затрудняет отдых. А потому, если хотите хорошо выспаться, ограничьте количество выпитого, особенно перед сном.

Освобождение кишечника

Алкоголь может серьезно повлиять на желудочно-кишечную систему, усиливая подвижность толстой кишки. Важно быть осторожным, поскольку это может вызвать неприятные последствия.

Мозг получит много ГАМК

Алкоголь увеличивает активность в мозге нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), что замедляет работу нейронов и ухудшает способность обрабатывать информацию. Хотя после нескольких бокалов может появиться невнятная речь, которая исчезнет к утру. Однако, регулярное употребление алкоголя может привести к дизартрии - нарушению произношения слов, которое со временем может стать необратимым.

