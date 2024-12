Белое вместо красного: побочные эффекты употребления вина

Те кто покупает вино благодаря его полезным свойствам, обычно выбирают именно красные сорта, которые богаты антиоксидантами. Однако, если вы являетесь сторонником белых сортов, таких как пино гриджио или шардоне, учтите, что оно содержит больше сульфитов, что может вызвать реакции у некоторых людей.

Почему это так и что стоит знать о белом вине, чтобы избежать его негативного эффекта для здоровья, рассказали в Eat This, Not That. Если вы выбираете белое вино ознакомьтесь с этой информацией, следите за своим самочувствием и обратите внимание на его качественные варианты.

Белые вина содержат больше сульфитов, чем красные вина

Сульфиты - это природные соединения, используемые в виноделии для предотвращения превращения сока в уксус. Они содержатся во многих продуктах, в частности в вине. Белое вино обычно содержит больше сульфитов, чем красное, поскольку оно менее стабильно из-за меньшего количества антиоксидантов и танинов.

Кроме того, из-за более высокого содержания сахара в белом вине, сульфаты добавляют для предотвращения окисления, побурения и нежелательного брожения. Таким образом, чрезмерное употребление белого вина может вызвать реакцию на сульфиты, способствовать набору веса, нарушению микрофлоры кишечника и воспалению. Чтобы избежать негативных последствий, следует потреблять вино умеренно и обращать внимание на его состав.

Кто чувствителен к сульфатам

Люди с астмой могут иметь аллергические реакции на сульфиты, особенно на те, которые содержатся в белом вине. В частности, диоксид серы, который образуется в желудке после употребления вина, может раздражать дыхательные пути и вызывать одышку, хрипы и боль в груди. Поэтому, если у вас есть склонность к астме, вам стоит быть осторожными с вином.

Симптомы чувствительности к сульфатам

Сульфиты в белом вине могут вызвать не иммунную реакцию, а проблемы с пищеварением, как вздутие, диарея или расстройство желудка. Чтобы избежать этих симптомов, стоит выбирать вино без дополнительных сульфитов. Однако, следует помнить, что их невозможно полностью избежать, поскольку они образуются во время брожения.

