Как остановить старение мозга: ежедневная привычка, о которой говорят неврологи
Состояние мозга с возрастом все чаще рассматривают как результат не только генетики, но и ежедневных привычек человека. Неврологи отмечают, что именно образ жизни может существенно влиять на риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
Питание, физическая активность, сон и ментальная стимуляция играют ключевую роль в сохранении когнитивных функций. Новые исследования показывают, что правильные привычки способны значительно замедлить старение мозга, пишет parade.com.
Вопрос деменции и болезни Альцгеймера вызывает все большее беспокойство в мире. По данным Ассоциации Альцгеймера, миллионы людей живут с этим диагнозом, который является одной из форм деменции – общего термина для состояний, связанных со снижением когнитивных функций.
Из-за распространенности этих заболеваний многие люди волнуются, означает ли наличие случаев деменции в семье неизбежность собственного диагноза. Однако, как объясняет невролог, доктор медицинских наук Маджид Фотухи, наследственность далеко не всегда является определяющим фактором.
Он отмечает, что если деменция возникает в пожилом возрасте, генетическое влияние обычно минимально. По словам врача, поздний когнитивный спад чаще всего связан не с генами, а с образом жизни.
Специалист также подчеркивает разницу между ранней и поздней формами болезни Альцгеймера. Редкая ранняя форма действительно имеет сильный генетический компонент, тогда как более 95% случаев позднего начала в значительной степени зависят от питания, состояния сосудов и ежедневных привычек.
Диета и привычки как ключ к здоровому мозгу
Невролог Даг Стробел отмечает, что образ жизни практически полностью определяет состояние мозга с возрастом. Хотя старение невозможно остановить, именно оно является фактором риска, поскольку со временем накапливаются биологические изменения, которые делают мозг более уязвимым.
Подобно сердечно-сосудистым болезням, риск деменции растет с возрастом – примерно удваивается каждые пять лет. Но, как отмечают врачи, этот процесс можно существенно замедлить благодаря ежедневным привычкам.
Невролог Джон Стюарт Хао Ди объясняет, что ключевую роль играет сочетание нескольких факторов: сбалансированного питания, физической активности, качественного сна и интеллектуальной стимуляции.
Среди полезных практик он называет музыку, танцы, культурные мероприятия и любые виды деятельности, активизирующие мозг. По его мнению, именно комплексный подход помогает поддерживать когнитивные функции в норме даже в старшем возрасте.
Пять основ здоровья мозга
Маджид Фотухи выделяет пять ключевых столпов здорового мозга:
- физическая активность
- качественный сон
- полезное питание
- позитивное мышление
- тренировка мозга
Он объясняет, что все эти элементы взаимосвязаны и вместе формируют защиту от когнитивного упадка.
В то же время профессор неврологии Бергенского университета Гаралампос Цулис отмечает: полностью контролировать старение мозга невозможно. Человек может лишь влиять на уровень риска, но не устранить его полностью. Он подчеркивает, что факторы, которые улучшают общее состояние здоровья, одновременно снижают риск деменции и поддерживают работу мозга.
Какая привычка самая важная?
Несмотря на важность всех факторов, часть неврологов считает, что самое сильное влияние имеет питание. Особенно это касается средиземноморской диеты, DASH-диеты и диеты MIND, которая была специально создана для снижения риска деменции.
Эти рационы основаны на большом количестве овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, оливкового масла и морепродуктов. Они также содержат много омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.
Антиоксиданты помогают уменьшать воспаление в мозге и защищают его от нейродегенеративных процессов. Именно поэтому растительная диета считается одной из самых эффективных стратегий профилактики когнитивных нарушений.
Физическая активность как "молодильный фактор" для мозга
В то же время Маджид Фотухи считает, что не менее важны физические упражнения. Он называет их "краеугольным камнем жизнеспособности мозга" и мощнейшим инструментом защиты когнитивных функций.
По его словам, физическая активность влияет на мозг на клеточном уровне: улучшает работу митохондрий и стимулирует образование новых нейронов в гиппокампе – зоне, отвечающей за память и обучение.
Исследования показывают, что даже умеренные нагрузки имеют значение. Например, люди, которые проходят около 5000 шагов в день или больше, имеют более низкий уровень амилоида – белка, который связывают с развитием болезни Альцгеймера.
Отдельные научные работы также подтверждают, что аэробные упражнения могут увеличивать объем гиппокампа, который обычно уменьшается с возрастом.
Вывод: одна привычка не решает все
Специалисты отмечают, что деменция не имеет единой причины. Она формируется под влиянием многих факторов, и образ жизни играет ключевую роль.
Как заключает Гаралампос Цулис, "не существует одной волшебной формулы – здоровье мозга формируется годами через комплекс привычек и поведение человека".
Чем больше полезных привычек человек внедряет – от питания до физической и умственной активности – тем выше шансы сохранить ясность мышления в старшем возрасте.
