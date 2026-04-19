Как остановить старение мозга: ежедневная привычка, о которой говорят неврологи

Состояние мозга с возрастом все чаще рассматривают как результат не только генетики, но и ежедневных привычек человека. Неврологи отмечают, что именно образ жизни может существенно влиять на риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Питание, физическая активность, сон и ментальная стимуляция играют ключевую роль в сохранении когнитивных функций. Новые исследования показывают, что правильные привычки способны значительно замедлить старение мозга, пишет parade.com.

Вопрос деменции и болезни Альцгеймера вызывает все большее беспокойство в мире. По данным Ассоциации Альцгеймера, миллионы людей живут с этим диагнозом, который является одной из форм деменции – общего термина для состояний, связанных со снижением когнитивных функций.

Из-за распространенности этих заболеваний многие люди волнуются, означает ли наличие случаев деменции в семье неизбежность собственного диагноза. Однако, как объясняет невролог, доктор медицинских наук Маджид Фотухи, наследственность далеко не всегда является определяющим фактором.

Он отмечает, что если деменция возникает в пожилом возрасте, генетическое влияние обычно минимально. По словам врача, поздний когнитивный спад чаще всего связан не с генами, а с образом жизни.

Специалист также подчеркивает разницу между ранней и поздней формами болезни Альцгеймера. Редкая ранняя форма действительно имеет сильный генетический компонент, тогда как более 95% случаев позднего начала в значительной степени зависят от питания, состояния сосудов и ежедневных привычек.

Диета и привычки как ключ к здоровому мозгу

Невролог Даг Стробел отмечает, что образ жизни практически полностью определяет состояние мозга с возрастом. Хотя старение невозможно остановить, именно оно является фактором риска, поскольку со временем накапливаются биологические изменения, которые делают мозг более уязвимым.

Подобно сердечно-сосудистым болезням, риск деменции растет с возрастом – примерно удваивается каждые пять лет. Но, как отмечают врачи, этот процесс можно существенно замедлить благодаря ежедневным привычкам.

Невролог Джон Стюарт Хао Ди объясняет, что ключевую роль играет сочетание нескольких факторов: сбалансированного питания, физической активности, качественного сна и интеллектуальной стимуляции.

Среди полезных практик он называет музыку, танцы, культурные мероприятия и любые виды деятельности, активизирующие мозг. По его мнению, именно комплексный подход помогает поддерживать когнитивные функции в норме даже в старшем возрасте.

Пять основ здоровья мозга

Маджид Фотухи выделяет пять ключевых столпов здорового мозга:

физическая активность

качественный сон

полезное питание

позитивное мышление

тренировка мозга

Он объясняет, что все эти элементы взаимосвязаны и вместе формируют защиту от когнитивного упадка.

В то же время профессор неврологии Бергенского университета Гаралампос Цулис отмечает: полностью контролировать старение мозга невозможно. Человек может лишь влиять на уровень риска, но не устранить его полностью. Он подчеркивает, что факторы, которые улучшают общее состояние здоровья, одновременно снижают риск деменции и поддерживают работу мозга.

Какая привычка самая важная?

Несмотря на важность всех факторов, часть неврологов считает, что самое сильное влияние имеет питание. Особенно это касается средиземноморской диеты, DASH-диеты и диеты MIND, которая была специально создана для снижения риска деменции.

Эти рационы основаны на большом количестве овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, оливкового масла и морепродуктов. Они также содержат много омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

Антиоксиданты помогают уменьшать воспаление в мозге и защищают его от нейродегенеративных процессов. Именно поэтому растительная диета считается одной из самых эффективных стратегий профилактики когнитивных нарушений.

Физическая активность как "молодильный фактор" для мозга

В то же время Маджид Фотухи считает, что не менее важны физические упражнения. Он называет их "краеугольным камнем жизнеспособности мозга" и мощнейшим инструментом защиты когнитивных функций.

По его словам, физическая активность влияет на мозг на клеточном уровне: улучшает работу митохондрий и стимулирует образование новых нейронов в гиппокампе – зоне, отвечающей за память и обучение.

Исследования показывают, что даже умеренные нагрузки имеют значение. Например, люди, которые проходят около 5000 шагов в день или больше, имеют более низкий уровень амилоида – белка, который связывают с развитием болезни Альцгеймера.

Отдельные научные работы также подтверждают, что аэробные упражнения могут увеличивать объем гиппокампа, который обычно уменьшается с возрастом.

Вывод: одна привычка не решает все

Специалисты отмечают, что деменция не имеет единой причины. Она формируется под влиянием многих факторов, и образ жизни играет ключевую роль.

Как заключает Гаралампос Цулис, "не существует одной волшебной формулы – здоровье мозга формируется годами через комплекс привычек и поведение человека".

Чем больше полезных привычек человек внедряет – от питания до физической и умственной активности – тем выше шансы сохранить ясность мышления в старшем возрасте.

