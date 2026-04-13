Простая привычка, которая улучшает память: что советуют неврологи

Здоровье мозга во многом зависит от наших ежедневных привычек, и некоторые из них имеют значительно большее влияние, чем кажется. В мире, где растет количество случаев деменции, вопрос сохранения памяти становится особенно актуальным.

Видео дня

В то же время эффективные решения не всегда связаны с лекарствами или сложными методиками. Иногда самые простые действия могут стать ключом к ясному мышлению и хорошей памяти на долгие годы, пишет parade.com.

Если бы существовала ежедневная таблетка, способная существенно снизить риск деменции, большинство людей без колебаний начали бы ее принимать. Однако вместо лекарств существует простая привычка, которая имеет мощное влияние на мозг. Она помогает не только сохранять долговременную память, но и улучшает кратковременную, поддерживая ясность мышления уже сегодня.

Неврологи отмечают: эта привычка не стоит ничего, но может быть эффективнее многих медицинских вмешательств.

Лучшая привычка для памяти

Все четыре специалиста пришли к одинаковому выводу: ежедневные прогулки имеют сильное положительное влияние на мозг.

"Существуют убедительные доказательства того, что аэробная активность, включая ходьбу, стимулирует нейрогенез – процесс образования новых нейронов, особенно в гиппокампе, который отвечает за формирование воспоминаний", – объясняет невролог Джоэл Салинас.

Он добавляет, что во время ходьбы растет уровень BDNF – белка, который можно назвать "удобрением" для мозга, ведь он помогает нейронам укреплять связи и развиваться. "Это особенно важно с возрастом, когда естественное образование новых клеток замедляется", – отмечает врач.

Невролог Сара Бакингем подчеркивает, что ходьба действует как естественная защита мозга, замедляя его старение. С годами объем мозга уменьшается, в частности в участках, связанных с памятью. Однако регулярные прогулки улучшают кровообращение и стимулируют образование новых нейронов, что может даже увеличить гиппокамп – ключевую структуру для обучения и запоминания.

"Гиппокамп – одна из важнейших зон мозга, которая помогает превращать ежедневный опыт в долговременные воспоминания. Она особенно зависит от стабильного кровоснабжения", – объясняет невролог Маджит Фотухи.

Именно поэтому ходьба так полезна. "Это один из самых простых способов поддерживать здоровый кровоток. Регулярные прогулки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают доставку кислорода и глюкозы в мозг и помогают гиппокампу эффективно работать", – добавляет он.

Все эксперты сходятся во мнении, что ходьба снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

"Физическая активность может уменьшать накопление токсичных белков – амилоида и тау, которые связаны с развитием Альцгеймера. Исследования показывают, что больше ежедневных шагов связано с более низким уровнем этих белков в мозге", – отмечает Фотухи.

Другими словами, чем больше человек двигается, тем больше пользы получает его мозг.

Относительно оптимальной нагрузки, одно из исследований показало: у людей, которые проходят от 3000 до 7500 шагов ежедневно, снижается уровень тау-белков в мозге. Именно такой диапазон можно считать хорошей целью.

Даже для людей с деменцией ходьба остаётся полезной. Она может замедлить ухудшение состояния и помочь чувствовать себя лучше. "Люди с деменцией выигрывают от социального взаимодействия, поэтому прогулки с кем-то или в группе могут быть особенно полезными", – отмечает Бакингем.

Польза для мозга уже сегодня

Ходьба влияет не только на будущее здоровье мозга, но и дает быстрый эффект.

По словам профессора неврологии Масуда Хусейна, есть доказательства того, что она улучшает кратковременную память и когнитивные функции – в частности способность принимать решения, решать проблемы и выполнять задачи. Это означает, что даже короткая прогулка перед важной работой может повысить производительность.

Кроме того, ходьба положительно влияет на эмоциональное состояние: уменьшает уровень тревоги и депрессии, повышает мотивацию. Она также помогает бороться со стрессом и способствует лучшему сну.

"Даже одна короткая прогулка может дать быстрый результат: улучшается концентрация, скорость мышления и общая ясность ума. Это связано как с усилением кровообращения, так и с изменениями в уровнях нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин", – объясняет Салинас.

При этом врач подчеркивает: ключевую роль играет регулярность. "Здоровье мозга формируется постепенно, поэтому важно придерживаться этой привычки постоянно", – говорит он.

Простота и доступность делают ходьбу особенно ценной. Это одна из самых эффективных привычек, которую можно внедрить без всяких затрат – и получить значительную пользу для мозга как сейчас, так и в будущем.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения помогут тренировать мозг.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.