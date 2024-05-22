Как оставаться здоровым: травы, которые помогают при плохом пищеварении
Здоровая пищеварительная система жизненно важна для поддержания общего благополучия. К сожалению, современный образ жизни и нездоровые пищевые привычки часто нарушают процессы пищеварения, что приводит к таким проблемам как вздутие живота, раздраженный кишечник и увеличение веса. Хотя лекарства обеспечивают быстрое решение проблемы, включение натуральных трав, о которых рассказал News Bytes, в ежедневный рацион помогут избежать таких проблем.
Имбирь
Имбирь, известный своими противовоспалительными, антиоксидантными и успокаивающими свойствами, очень хорошо улучшает пищеварение. Он не только помогает выводить токсины, но и облегчает расстройства, убирает газы, тошноту и пищевую аллергию.
Куркума
Куркума обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, помогает уменьшить вздутие живота, что улучшает пищеварение. К тому же куркумин, содержащейся в ней элемент, также может помочь снизить риск возникновения вредных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.
Фенхель
Фенхель облегчает изжогу, расстройство пищеварения, тошноту и даже диарею. Его потребление также помогает нормализовать уровень сахара в крови, уменьшить тягу к сладкому, очистить кровь, регулировать кровяное давление, улучшить зрение, укрепить здоровье кожи и похудеть.
Ромашка
Ромашка является не только успокаивающим растительным средством, но и помогает уменьшить изжогу и кислотность, улучшая таким образом пищеварение. Кроме того, она обладает свойствами, способствующими заживлению язвы.
Мята перечная
Тонизирующие и успокаивающие свойства мяты делают ее отличным растительным средством для здоровья пищеварения. Ее потребление облегчает боли в желудке, расстройство пищеварения, газы, вздутие живота и даже синдром раздраженного кишечника (СРК).
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что есть при расстройстве пищеварения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.