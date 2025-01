Как отказ от кофе может изменить вашу жизнь

У двух чашек кофе по 180 мл находится около 200 мг кофеина, которые часто спасают людей во время напряженного графика. И хотя употребление кофе в небольших дозах вполне приемлемо и даже полезно для организма, все же стоит контролировать его количество в рационе.

Видео дня

Кроме того, исследования подтверждают, что этот напиток вполне может вызвать зависимость и определенный дискомфорт при отказе от него. В Eat This, Not That рассказали, почему важно уменьшить потребление кофе и как это поможет стать более продуктивными.

Вы можете меньше волноваться

Кофеин стимулирует центральную нервную систему и сердце, что может вызвать учащённое сердцебиение, затруднённое дыхание или панику. Выпив всего 150 мг кофеина, что эквивалентно одной чашке кофе, можно почувствовать тревогу, особенно если есть склонность к паническим расстройствам или беспокойству. Поэтому уменьшение потребления кофеина помогает успокоить эти реакции организма и избежать симптомов тревожности.

Вы будете более энергичными

Кофеин быстро добавляет энергии, но регулярное потребление может вызвать хроническую усталость. Это часто связано с тем, что мы игнорируем истинные причины истощения, такие как недосыпание, стресс или обезвоживание. Кофе также может ухудшать качество сна, что усиливает усталость на следующий день, а потому попробуйте заменить кофеин, изменив свой режим.

Улучшение сна

Для лучшего сна стоит придерживаться "окна без кофеина" за 6-8 часов до сна. Если выпить кофе слишком поздно, это может ухудшить сон, поскольку кофеин стимулирует нервную систему и нарушает циркадный ритм. Кроме того, чрезмерное употребление кофе может привести к усталости на следующий день.

Возможны легкие симптомы зависимости и привыкания

Отказ от кофеина может вызвать головную боль, усталость, раздражительность или беспокойство, но симптомы обычно длятся всего 1-3 дня. Самые распространенные из них — головная боль и усталость.

Вес может остановиться

Кофе может немного стимулировать метаболизм, но значительного влияния на вес он не оказывает. Поэтому, если вы хотите похудеть, обратите внимание на калорийность напитков: например, большой мокко латте содержит около 360 ккал, 44 г углеводов и 35 г сахара. Исключение таких калорийных напитков может помочь приблизить вашу фитнес-цель.

Ранее OBOZ.UA рассказал о влиянии кофе на здоровье мышц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.