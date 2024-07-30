Как отказ от витамина D повлияет на ваше здоровье: что говорит диетолог

Дефицит витамина D очень распространен среди людей. Отсутствие достаточного уровня витамина D может отрицательно повлиять не только на вашу иммунную систему, но и на весь организм.

Издание eatthis.com опубликовало несколько возможных побочных эффектов отказа от употребления добавок. Диетолог рассказал, почему следует не исключать этот витамин D из своего рациона.

Ваша иммунная система может ослабнуть

Отказ от приема витамина D может привести к ухудшению работы вашей иммунной системы.

"Низкий уровень витамина D связан с пониженной иммунной функцией. Он также способствует выработке кателицидина – белка, помогающего бороться с инфекциями", – говорит диетолог Хайди Моретти.

Риск развития рака может возрасти

Если у вас генетическая предрасположенность к раку или другие факторы риска, отказ от витамина D может увеличить вероятность развития этого заболевания.

"Практически все виды рака связаны с низким уровнем витамина D. Считается, что это происходит из-за ослабленного иммунного ответа, вызванного дефицитом", – отмечает Моретти.

Вы можете чувствовать боль и усталость

Если вы чувствуете постоянную усталость или боль, возможно это связано с низким уровнем витамина D.

"Витамин D способствует здоровью костей и мышц. Достаточный уровень витамина D также может уменьшить воспаление в этих тканях. Витамин D является важным регулятором многих гормонов, поэтому его дефицит часто приводит к усталости и боли", – объясняет диетолог.

Ваше сердце может пострадать

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности в мире и уровень витамина D может влиять на риск их развития.

"Сердце нуждается в витамине D для улучшения всасывания электролитов", – говорит Моретти.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Clinical Hypertension, выявило, что низкий уровень витамина D связан с более высоким уровнем гипертонии и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

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