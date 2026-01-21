Как отказ от яиц влияет на здоровье: объяснение диетологов

Яйца давно стали привычным продуктом в рационе многих людей и часто воспринимаются как неотъемлемая часть завтрака. Они содержат важные питательные вещества, которые поддерживают здоровье сердца, костей и мышц.

Однако отказ от яиц может иметь неожиданные последствия для организма. Издание eatthis.com рассказывает о главных побочных эффектах, которые стоит учитывать перед изменением своего рациона.

Снижение ощущения сытости

Хотя исключение яиц может немного уменьшить калорийность рациона, многие люди замечают, что после еды чувство насыщения исчезает быстрее.

"Яйцо является богатым источником белка, который помогает дольше оставаться сытым. Когда белка в рационе становится меньше, чувство голода и желание перекусить появляются значительно быстрее", – объясняет диетолог Диана Гарильо-Клеланд.

Увеличение общей калорийности рациона

Парадоксально, но отказ от яиц может привести к потреблению большего количества калорий.

"Люди, которые исключают яйца из рациона, часто выбирают более калорийные варианты завтраков. Вместо яиц в рационе появляются хлопья, бублики, маффины и другие блюда с высоким содержанием углеводов. Особенно это заметно во время питания вне дома", – отмечает диетолог Джоди Грибел.

Дефицит важных питательных веществ

Исключая яйца, можно потерять ряд ценных нутриентов.

"Именно желток содержит основную часть питательных веществ – витамины A, D, E и K, а также полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, особенно если кур кормили кормами с семенами льна", – объясняет Гарильо-Клеланд.

Возможна потеря мышечной массы

Яйца являются доступным и качественным источником белка, важного для физической активности. Отказ от них может снизить эффективность тренировок в долгосрочной перспективе.

"Яйца содержат лейцин – аминокислоту, играющую ключевую роль в синтезе мышечной ткани, а ее уровень с возрастом снижается", – говорит Гарильо-Клеланд, добавляя, что без яиц риск потери мышечной массы возрастает.

Уровень холестерина может остаться без изменений

Несмотря на распространенное мнение, отказ от яиц не всегда приводит к заметному снижению холестерина.

"Лишь около 20% холестерина в крови поступает с пищей, тогда как примерно 80% вырабатывает печень. Поэтому, хотя пищевые привычки имеют значение, решающую роль в уровне холестерина часто играет генетика", – объясняет Гарильо-Клеланд.

