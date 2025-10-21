Питание для мозга: как яйца могут улучшить концентрацию

Ежедневное питание может влиять не только на физическое самочувствие, но и на работу мозга. Ученые все чаще обращают внимание на продукты, способные поддерживать память, концентрацию и другие когнитивные процессы.

Одним из таких продуктов считаются яйца, которые содержат комплекс полезных веществ. Недавнее исследование дало новые доказательства того, что их регулярное потребление может положительно сказываться на работе мозга, пишет eatthis.com.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutritional Neuroscience, приняли участие 79 человек в возрасте от 18 до 75 лет. В течение эксперимента участникам проводили серию тестов для оценки различных аспектов когнитивных способностей.

Ученые выяснили, что потребление яиц (а соответственно, гидролизата яичного белка NWT-03) не улучшило показатели в тесте на психомоторную бдительность. Однако были зафиксированы лучшие результаты при выполнении задания на реакцию на антисигналы.

"Это очень интересное исследование, поскольку оно глубже погружается в полезный химический состав яиц и то, как гидролизат яичного белка, образующийся в результате расщепления яичного белка, может быть полезным для здоровья. Оно четко определяет компонент гидролизат NWT-03 как имеющий способность улучшать когнитивные функции в сфере исполнительных функций. А эта сфера отвечает за концентрацию, самоконтроль, креативное мышление, рабочую память, ингибиторный контроль, продолжительность внимания, умственную гибкость и логическое рассуждение", – отмечает диетолог Киран Кэмпбелл.

В то же время эксперт отмечает, что трудно однозначно сказать, именно яичный белок обеспечил такой эффект, ведь яйца содержат и другие компоненты, полезные для мозга.

"Годами мы считали, что потребление большого количества целых яиц, особенно желтков, которые содержат много пищевого холестерина, может вредить здоровью. Но за последнее десятилетие стало понятно, что уровень холестерина в крови слабо связан с холестерином, который поступает с пищей", – объясняет Кэмпбелл.

Она добавляет, что желток содержит ценные фитонутриенты, такие как холин, лютеин и зеаксантин. Исследования также связывают эти вещества с улучшением когнитивных способностей.

В то же время диетолог отмечает, что даже обнадеживающие результаты отдельных исследований не заменяют сбалансированного питания. "Следует обращать внимание на общий рацион, который обеспечивает мозг и тело всем необходимым для полноценного функционирования. Речь идет о питании, которое включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, постные источники белка и минимальное количество добавленного сахара, насыщенных и трансжиров".

По словам Кэмпбелл, не менее важным является и режим приема пищи. "То, как часто вы заряжаете свой организм топливом, имеет огромное значение для когнитивных функций. Если мозг не получает необходимых питательных веществ, возникает вялость, сложно сосредоточиться, труднее выполнять повседневные дела. Соблюдение стабильного ежедневного расписания – завтрак, обед, ужин и один-два перекуса – помогает избежать недостатка энергии и негативных последствий для мозга", – заключает эксперт.

