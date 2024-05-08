Как оторвать себя от чипсов и жить без перееданий

Нередко психологические стрессы провоцируют другие неприятности, например, накопление лишнего веса. К этому часто приводит переедание, когда мы боремся с последствиями стресса.

Среди продуктов, которые человек инстинктивно потребляет во время стресса, могут быть даже чипсы или конфеты, но они могут провоцировать лишний вес. OBOZ.UA предлагает несколько советов, которые помогут вам избавиться от этой привычки.

Определите первопричину стресса

Для того чтобы устранить эту проблему, следует определить первоисточник. Среди факторов, которые могут провоцировать переедание – определенные эмоциональные триггеры. Следовательно, следует определить их причину появления и работайте над устранением. Также нужно осознать, что еда во время стресса не является решением ваших проблем, поэтому следует искать здоровый способ справиться со стрессом.

Здоровые альтернативы

Психологи советуют искать здоровые альтернативы вместо перекусов лакомством. Следует попробовать фрукты, или полезные овощи. Старайтесь избегать соленого и сладкого, ведь это лакомство является несомненно, нездоровой пищей. С этой целью можно полакомиться батончиком гранола или фруктами.

Регулярно занимайтесь спортом

Специалисты в один голос говорят о том, что идеальный способ снизить последствия стресса – это регулярные физические упражнения. Мало того, что это помогает отвлечься, но это еще и положительно отражается на вашем здоровье. Однако следует подходить к делу без фанатизма и рассчитывать нагрузку, в зависимости от состояния здоровья. Можно начать с малого – пешие прогулки, садоводство, а также легкий фитнес.

Обратитесь к другу или члену семьи

Еще одна здоровая альтернатива – общение с близкими и родственниками. Вместо очередной порции вредной еды – позвоните родственникам или зайдите в гости к друзьям. Общение с близкими поможет вам чувствовать себя менее одиноким. А если вам неудобно с кем-то разговаривать, запишите свои чувства в дневнике.

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