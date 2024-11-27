Как овсянка помогает избавиться от лишних килограммов: мнение эксперта

Овсяная каша давно обрела популярность как полезный и питательный завтрак. Благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов она поддерживает здоровье сердца, нормализует пищеварение и обеспечивает длительное чувство сытости.

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Но может ли это простое блюдо стать вашим помощником в похудении? Издание eatthis.com рассказывает, почему овсянка заслуживает место в вашем рационе, если вы хотите избавиться от лишнего веса.

Диетолог Эми Гудсон рассказала, как овсяная каша может быть полезна тем, кто стремится сбросить вес. Прежде всего, важно понять, что для достижения желаемых результатов в похудении нужно учитывать различные факторы, которые могут помочь, так и помешать процессу. Овсянка – это тот продукт, который может стать вашим лучшим другом утром, на обед или даже в качестве перекуса.

Эми Гудсон объясняет: "Овсяная каша - это полезный продукт благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, в частности бета-глюканов, которые могут снижать уровень вредного холестерина ЛПНП в крови. Это также может снизить риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы".

Она также отмечает, что овсяная каша помогает контролировать уровень сахара в крови, поскольку замедляет его всасывание. Кроме того, клетчатка овсянки способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта.

Поскольку достаточное количество клетчатки является важным аспектом успешного похудения, овсянка может стать полезным элементом вашего рациона.

Как овсянка может помочь похудеть: 5 способов

После того, как вы поняли, почему овсяная каша является хорошим выбором для тех, кто хочет сбросить вес, вот пять причин, почему она может быть полезна.

Овсянка помогает дольше оставаться сытым. Овсянка богата клетчаткой, что помогает дольше ощущать сытость после еды. Это может снизить количество калорий, которые вы потребляете в течение дня. Как отмечает Гудсон: "Клетчатка помогает оставаться сытым, что позволяет избегать лишних перекусов между основными приемами пищи". Великолепный источник сложных углеводов. Овсянка – это источник сложных углеводов, высвобождающих энергию постепенно, обеспечивая стабильный уровень сахара в крови. Это позволяет избежать резких колебаний энергии и тяги к сладостям. "Овсянка помогает сохранять бодрость и стабильный уровень энергии в течение дня", – объясняет Гудсон. Овсянка содержит белок. Кроме клетчатки, овес является хорошим источником белка. "Просто полстакана овса (примерно 40 г в сухом виде) содержат до 5 г белка", – говорит Гудсон. Белок способствует ощущению сытости и помогает избегать перекусов. К тому же, овес является отличным основанием для добавления других белковых продуктов, таких как орехи, семена или молоко. Низкая калорийность. Овсянка имеет низкую калорийность: около 150 калорий на полпорции (примерно 40 г в сухом виде), при этом снабжает вас важными питательными веществами. Она помогает создавать дефицит калорий, что является основой похудения. "Овсянка может быть отличной альтернативой калорийным продуктам, таким как выпечка", – добавляет диетолог. Универсальность в приготовлении. Овсянка невероятно универсальна и может являться частью разнообразных блюд: от классической каши до полосы, кексов или энергетических батончиков. "Вы можете добавлять овес в разнообразные блюда, в частности использовать его как основу для ризотто или как заменитель панировочных сухарей", – утверждает Гудсон.

Не бойтесь экспериментировать с овсянкой, она ведь может стать вкусным элементом вашего здорового питания!

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