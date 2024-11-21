Ржаной хлеб против пшеничного: какой можно есть во время похудения

Большинство людей считают, что пшеничный хлеб – лучший выбор для тех, кто хочет похудеть благодаря его повышенному содержанию клетчатки. Однако новое исследование шведских ученых изменяет представление о пользе разных видов хлеба.

Видео дня

Оказывается, цельнозерновой ржаной хлеб имеет гораздо больше преимуществ для здоровья и похудения. По словам eatthis.com, его потребление помогает снизить вес и улучшить самочувствие благодаря уникальному составу.

Ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция) утверждают, что ржаной хлеб оказывается более эффективным для снижения веса. В рамках исследования ученые привлекли 242 человека с лишним весом в возрасте от 30 до 70 лет, разделив их на две группы. Первая группа потребляла обычный пшеничный хлеб, изготовленный из рафинированной муки, тогда как вторая – цельнозерновые ржаные продукты. Обе группы придерживались диеты с одинаковой калорийностью, а их питание сопровождалось советами диетолога.

Через три месяца (12 недель) было установлено, что участники из группы, которая ела ржаные продукты, потеряли в среднем на 1 кг больше веса, а также снизили процент жира в организме на 0,54%.

Почему ржаной хлеб работает лучше?

Ржаной хлеб имеет существенно более высокое содержание клетчатки по сравнению с пшеничным. По данным USDA, каждый кусочек ржаного хлеба может содержать до 2 г клетчатки, тогда как в пшеничном ее всего около 1 г. Кроме клетчатки, ржаной хлеб обогащен такими полезными микроэлементами, как селен, марганец, железо, витамин В6, рибофлавин, тиамин, ниацин и фолиевая кислота.

Цельнозерновые продукты из ржи способствуют длительному ощущению сытости, что позволяет снизить потребление "пустых" калорий. Как отмечают исследователи, ключ к успешному похудению состоит в том, чтобы выбирать продукты, которые не только насыщают, но и снабжают организм полезными веществами.

Перспективы исследования

Несмотря на убедительные результаты, авторы работы отмечают необходимость дополнительных исследований. В частности, требуется более глубокий анализ влияния ржаного хлеба на аппетит, учет региональных особенностей (ржаной хлеб широко доступен в Европе, но менее популярен в других регионах), а также длительное наблюдение за участниками.

Пока окончательные выводы еще нуждаются в подтверждении, исследование уже демонстрирует, что употребление ржаного хлеба вместо пшеничного оказывает положительное влияние на здоровье и способствует снижению веса. Итак, если ваша цель – похудение, следует пересмотреть свои пищевые привычки и обратить внимание на цельнозерновые ржаные продукты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезно авокадо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.