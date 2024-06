Как перестать есть вредную еду: советы по здоровому питанию

Если вы хотите изменить свой способ питания в пользу здорового, замените баночки с конфетами и печеньем на кухонном столе миской со свежими фруктами.

Бананы, груши, яблоки и апельсины хорошо подходят как сладкие закуски, потому их следует держать в поле зрения. Кроме того, запасите свой холодильник вымытыми и нарезанными овощами (вспомните морковь, огурцы, перец и сахарный горошек) и хумусом для быстрой и полезной закуски. Таким образом они легче доступны, и у вас не будет оправданий, чтобы схватить пакетик чипсов, советует Eat This Not That.

Ешьте побольше яиц

В исследовании, в котором участвовал 21 человек, в журнале Nutrition Research половину участников кормили завтраком баранками, а другая половина ела яйца. Группа, употреблявшая яйца, имела более низкую реакцию на гормон голода грелин и испытывала меньше голода через три часа. Они также потребили меньше калорий в течение следующих 24 часов.

Проверьте состав продукта

В то время как на пищевой этикетке указано, сколько калорий и граммов жира и сахара содержит еда, список ингредиентов скажет вам, что в ней содержится. Спросите себя: есть ли в нем обработанные масла? Каков источник содержания сахара? Есть пищевые добавки? Могу ли я произнести ингредиенты?

Откажитесь от джемов и варенья

В одной столовой ложке варенья легко содержится около 10 г сахара. Сверху на бутерброды с арахисовым маслом положите свежие кусочки фруктов, например кусочки банана или клубники, чтобы наполнить их естественной сладостью. Эта тактика поможет предотвратить колебания уровня сахара в крови, которые могут вызвать прыжки инсулина и усилить чувство голода.

Пейте вместо того, чтобы есть

Употребление большей части ежедневных калорий поздно вечером может нарушить ваш сон, что может привести к увеличению веса. Поэтому вместо этого пейте. Выпейте протеиновый коктейль с 40 граммами протеина, который может помочь вам поскорее заснуть.

Откажитесь от хлопьев и сладких каш

Потребление слишком большого количества белых продуктов может привести к ожирению, часто вызывающему другие проблемы со здоровьем, такие как диабет и сердечные заболевания.

