Как уменьшить потребление углеводов во время вегетарианской диеты

Углеводы нужны для обычного функционирования человеческого организма. Однако избыточное количество углеводов может привести к таким проблемам, как увеличение веса.

Уменьшить потребление углеводов непросто, особенно во время индийской вегетарианской диеты. Но вы все еще можете найти способ обойти их. Мы подготовили вам несколько способов уменьшить потребление углеводов.

Замените углеводы диетой, богатой белками и жирами.

Индийская диета такова, что когда вы внезапно сбавляете потребление углеводов, у вас может возникнуть тяга к ним. Лучший способ предотвратить это - заменить богатые углеводами продукты в своем рационе на продукты, богатые белками и жирами. Они помогут вам дольше оставаться сытыми.

К таким продуктам относятся орехи, семена и овощи, такие как помидоры, цветная капуста, бобовые, ягоды и авокадо.

Избегайте искусственно подслащенных напитков, включая фруктовые соки

Сахар является главным источником углеводов. Таким образом, подслащенные сахаром напитки, включая фруктовые соки, могут увеличить потребление углеводов. Избыток сахара также приводит к диабету и другим проблемам со здоровьем.

Поэтому избегайте этих напитков, чтобы снизить потребление сахара. Замените сахар на натуральные и полезные подсластители, такие как мед, чтобы добавить питательных веществ.

Выбирайте молочные продукты с низким содержанием углеводов

Молоко может помочь удовлетворить ваши потребности в кальции, но оно также содержит много углеводов. Вы можете заменить обычное молоко низкоуглеводными вариантами, такими как миндальное или кокосовое.

Греческий йогурт и сыр – отличные низкоуглеводные молочные продукты, которые удовлетворят ваши диетические потребности без добавления лишних калорий. Другие молочные продукты с высоким содержанием сахара также следует избегать.

Будьте осторожны, выбирая, чем перекусить

Перекусы между основными приемами пищи помогают нам утолить голод. Но эти перекусы часто содержат много углеводов и в конечном счете добавляют ненужных калорий.

Чипсы, крекеры и выпечка – это лишь некоторые из продуктов, которые можно легко заменить орехами, такими как миндаль, грецкие орехи и арахис. Вы также можете заменить муку, используемую для выпечки, альтернативной, например, миндальной или кокосовой.

Как отслеживать потребление углеводов?

Интернет имеет много приложений для отслеживания пищи, которые могут контролировать потребление углеводов с ваших устройств. Вам просто нужно вводить количество употребляемых углеводов для каждого приема пищи и перекуса. Питательные вещества, включая углеводы, автоматически рассчитываются, чтобы помочь вам сделать правильный выбор продуктов питания.

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