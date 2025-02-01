Как перестать переедать: психологический подход к здоровому питанию

Переедание стало распространенной проблемой современно. Многие пытаются решить ее с помощью быстрых диет, но психологи предлагают более стойкий подход.

Видео дня

Вместо того чтобы искать мгновенные решения, стоит обратить внимание на здоровые привычки и сознательный подход к питанию. Издание eatthis.com опубликовало пять эффективных способов преодолеть переедание и создать здоровые отношения с едой.

Последние исследования, проведенные в Google под руководством психолога Гленна Ливингстона, показали, что из-за пандемии люди потребляли дополнительно более 4200 калорий в неделю. Ливингстон указывает, что эмоциональное переедание п часто оставляет устойчивую связь между эмоциями и пищей, что может стать причиной дальнейших проблем. "Использование пищи как способа успокоения в результате стресса создает связь, которую будет трудно нарушить", - объясняет он.

Ниже приведены пять способов, которые Ливингстон рекомендует для изменения привычек и борьбы с перееданием без стрессовых диет:

Установите четкие ограничения на продукты, побуждающие к перееданию

Можно создать пределы для еды, которую вы хотите ограничить.

"Есть большая разница между словами: "Я буду стараться избегать есть слишком много картофельных чипсов" и "Я буду есть картофельные чипсы только в выходные. Первое не имеет объективных границ и потому уязвимо к воздействию эмоций. Кроме того, без ограничений нужно постоянно принимать решения по картофельным чипсам каждый раз, когда возникает желание – и это истощает вашу силу воли", – говорит Ливингстон.

Заполните кухню полезными продуктами

После того, как вы ограничили потребление чипсов, следует заполнить свой амбар и холодильник здоровыми продуктами. Это поможет бороться с ощущением недостатка пищи, которое может спровоцировать неконтролируемое желание есть нездоровые продукты. Так вы сможете сохранять правильный выбор даже во время стресса или эмоциональных всплесков.

Узнайте, почему вы переедаете

Понять причину, по которой вы постоянно переедаете, является важным шагом на пути к изменению привычек. Если еда стала способом бороться с одиночеством, стрессом или депрессией, это следует признать. "Переедание не только нарушает уровень сахара в крови, но и может лишить вас энергии, ухудшить физическое состояние и даже сломать дух. И тогда желание есть больше становится еще сильнее", – отмечает Ливингстон.

Ешьте по плану

Чтобы не допустить связи еды с эмоциями, следует совершить переход к планируемому питанию. Это означает, что вы определяете время для еды, ограничиваете время между едой, а также можете планировать количество калорий. К примеру, вы можете решить, что съедите одну порцию креветок, наполовину заполните тарелку овощами, а остальную – рисом. Такой подход поможет контролировать питание и добиться ваших целей.

Поддерживайте социальные связи

Не забывайте о важности социальной активности. Это поможет вам не зацикливаться на еде и позволит быть счастливее. Ливингстон подчеркивает, что регулярное общение с людьми даже виртуально помогает снижать уровень стресса. "Те, кто не использует соцсети и средства связи, обычно имеют больше проблем с контролем пищевых привычек", - добавляет психолог.

Ранее OBOZ.UA опубликовал секреты здорового питания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.