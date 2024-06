Как пилатес помогает поддерживать форму в почтенном возрасте: советы от американской бизнесвумен

Обладать подтянутым телом и поддерживать здоровые формы в почтенном возрасте, кажется практически недостижимой мечтой для многих женщин. Однако, это мнение не разделяет и на собственном примере развеивает Марта Стюарт, 82 американская икона декора и "старейшая модель обложки" по версии издания SI, которая в прошлом году появилась на обложке Sports Illustrated с фото в белом купальнике.

Что именно бизнес-леди помогает оставаться здоровой и иметь потрясающий внешний вид? Секреты красоты и советы поделились в Eat This, Not That!

В интервью для PEOPLE Стюарт поделилась, что занималась пилатесом три-четыре раза в неделю и не употребляла алкоголь в течение двух месяцев. Кроме того, женщина позаботилась о своей коже, регулярно делая процедуры по уходу за лицом, а также следя за тем, что попадает в ее организм.

"Крепкое здоровье, яркая энергия, ясное мышление: Это то, к чему я стремлюсь каждый день. И я всегда к этому стремлюсь. Мои родители рано научили меня и моих братьев и сестер положительным привычкам, поощряя ежедневные физические упражнения (мы ходили пешком и ездили на велосипедах, а не ездили на машине), полноценное питание (никакого фаст-фуда) и надлежащую гигиену волос и кожи. Я передала эти практики своей дочери, которая теперь делает то же самое с моими внуками. Мне нравится, что Джуд и Трумэн придерживаются овощной диеты (с очень малым количеством сахара) и такие активные, занимаются спортом, плаванием и танцами. Более того, им это нравится", — пишет Марта Стюарт на своем веб-сайте.

Кроме этого, Марта отмечает, что она обожает верховую езду и является поклонницей йоги. По ее словам, свой день она начинает с тренировок на беговой дорожке, которым уделяет 20 минут и готовит сбалансированные завтраки из продуктов, что выращивает на собственной ферме.

Также, сохранять отличные показатели женщине помогает оптимальное увлажнение организма, отсутствие в рационе нездоровой пищи и перекусов. По ее мнению, именно самостоятельное приготовление пищи дома, вместо походов в рестораны, помогли ей сбросить лишний вес.

