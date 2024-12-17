Как пищевые привычки помогают избавиться от жира на животе с возрастом: объяснение экспертов

С возрастом наш организм претерпевает изменения, влияющие на обмен веществ и способность сжигать жир. Особенно это заметно в зоне живота, где в основном происходит накопление жировых отложений.

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Однако правильный подход к питанию и образу жизни может значительно улучшить ситуацию. Диетологи поделились с eatthis.com шестью простыми, но эффективными привычками, которые помогут избавиться от жира на животе в зрелом возрасте. Кроме физических упражнений, качественного сна и уменьшения уровня стресса, эти простые привычки будут способствовать потере веса.

1. Добавляйте больше клетчатки в рацион

Для людей старше 50 лет рекомендуемая дневная норма клетчатки составляет от 21 до 30 грамм. Хотя она известна в большинстве своем своей ролью в улучшении пищеварения, клетчатка также способствует уменьшению жира на животе. Диетолог Мишель Пхулсуксомбати отмечает, что отличными источниками клетчатки являются очищенные фрукты, семена чиа и бобовые.

2. Не забывайте о гидратации

Сама Куган утверждает, что поддержание водного баланса помогает бороться с жиром на животе. "Вода способствует выведению токсинов, регулирует аппетит и ускоряет обмен веществ. Даже легкое обезвоживание может замедлить процесс расщепления жировых клеток", – объясняет она.

3. Делайте ставку на противовоспалительные продукты

Хроническое воспаление связано с лишним весом, в частности жиром на животе. Диетолог Шэрон Пуэлло советует уменьшить потребление сахара, предпочесть минимально обработанные продукты и включить рыбу в рацион два раза в неделю, чтобы снизить уровень воспаления.

4. Минимизируйте употребление алкоголя

Алкоголь – это источник пустых калорий, мешающих добиваться целей в снижении веса. Диетолог Лиза Чикчиарелло Эндрюс объясняет, что употребление алкоголя может повысить аппетит, мешать качественному сну и способствовать набору веса. Отказ от алкоголя – простой способ сделать свой рацион здоровее.

5. Принимайте витамин B12

С возрастом организм хуже усваивает витамин B12, играющий ключевую роль в метаболизме. Врач-диетолог Аня Розен советует добавлять этот витамин в виде добавок для поддержания здорового обмена веществ и ускорения потери жира.

6. Употребляйте больше нежирного белка

К продуктам с высоким содержанием нежирного белка относятся нежирная говядина, бобовые, чечевица и рыба. Джейми Адамс, диетолог, отмечает, что после 30 лет мышечная масса начинает уменьшаться. Достаточное потребление белка помогает поддерживать мышцы, что важно для похудения.

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