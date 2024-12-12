Продукты, способствующие долголетию: едящие жители голубых зон каждый день

Долголетие и здоровая жизнь – мечта многих, но для жителей так называемых голубых зон это реальность. Их секрет кроется в простом, но сбалансированном питании, основанном на цельных продуктах.

Видео дня

Одним из главных элементов их рациона есть бобовые, которые они потребляют ежедневно в больших количествах. Исследователи подтверждают, что эти продукты не только улучшают здоровье, но и помогают снизить риск смертности. Больше об этом пишет eatthis.com.

Голубые зоны мира, небольшие изолированные регионы планеты, известные своими жителями, которые живут дольше среднестатистического человека, являются примером для подражания в здоровом питании. К таким регионам относятся Барбаджа на Сардинии (Италия), Икария (Греция), полуостров Никоя (Коста-Рика) и Окинава (Япония), где женщины имеют самую длинную жизнь в мире.

По словам Дэна Бюттнера, исследователя долголетия, у этих жителей есть общие принципы питания. Они употребляют в пищу много цельных продуктов и преимущественно растительную пищу (более 90%), добавляют оливковое масло, минимизируют употребление мяса, рыбы и сахара, а также пьют много воды. Однако одним из ключевых продуктов в их рационе бобовые.

"Фасоль является основой питания в голубых зонах и краеугольным камнем диеты для долголетия. Жители этих регионов потребляют не менее 120 г бобов ежедневно. Бобовые содержат больше питательных веществ на грамм, чем любой другой продукт", – отмечает Бюттнер.

Чем полезны бобовые?

Фасоль состоит из 77% сложных углеводов, 21% белка и является богатым источником клетчатки. По словам Бюттнера, потребление бобовых помогает вытеснять менее полезную еду из вашего рациона и способствует контролю веса.

Исследование, опубликованное в журнале Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, показало, что увеличение ежедневного потребления бобовых на 20 г снижает риск смертности на 6%.

Какие бобовые выбрать?

Не все бобы все равно полезны. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение темным видам фасоли, содержащим больше антиоксидантов. Например, черная фасоль имеет в 40 раз больше антиоксидантов, чем белая.

Чечевица

Чечевица богата белоком и клетчаткой, а также помогает регулировать уровень сахара в крови. Она идеальна для супов, салатов или как добавка к мясным блюдам, таким как фрикадельки.

Черная фасоль

Это отличный источник клетчатки (8 г) и белка (7 г) на 120 г. Ее можно добавлять в салаты, омлеты или использовать в качестве гарнира.

Фасоль пинто

120 г этой фасоли содержат 6 г белка, около 8 г клетчатки и 1,8 мг железа. Ее часто используют в блюдах мексиканской кухни, таких как бурито или чили.

Нут

Этот продукт известен своим высоким содержанием белка (10 г на 120 г) и клетчатки (5 г). Он также богат калием, что способствует поддержанию здоровья сердца.

Большая северная фасоль

Белая фасоль содержит 9,65 г белка и 6,4 г клетчатки на 120 г. Ее часто добавляют в салаты или супы.

Регулярное употребление бобовых может не только помочь вам похудеть, но и улучшить продолжительность жизни. Добавляйте их в свой рацион каждый день, чтобы получать максимальную пользу для здоровья.

Ранее OBOZ.UA опубликовал советы, которые помогут продлить жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.