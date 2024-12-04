Как продлить жизнь: пищевые привычки от исследователя голубых зон
Длинная и здоровая жизнь – мечта, которая кажется достижимой, если следовать простым правилам. Дэн Бюттнер, исследователь "голубых зон", нашел ключевые привычки, помогающие людям жить дольше.
Жители этих уникальных регионов мира отличаются не только продолжительностью жизни, но и высоким качеством повседневного существования. Издание eatthis.com рассказывает о трех основных советах Бюттнера, которые вы легко можете внедрить в свой распорядок дня.
В одном видео на своей странице в TikTok Бюттнер отмечает: "Ешьте завтрак, как король, обед, как принц, и ужин, как нищий. Остановитесь на приеме пищи до 17-18 часов, и ваше тело скажет вам спасибо".
Ниже приведены три ключевых пищевых привычка, которые, по словам Бюттнера, помогут продлить жизнь.
1. Начинайте день с сытного завтрака
Завтрак задает тон всему дню, воздействуя на ваш энергетический уровень и настроение. Бюттнер рекомендует сытный, желательно соленый завтрак.
"Завтрак – это основа дня, повышающая ваше физическое и психическое благополучие", – отмечает он.
Для полезного утреннего приема пищи можно выбрать овсянку, яйца, авокадо, греческий йогурт, ягоды, орехи или лосось.
2. Добавляйте бобовые в рацион
Фасоль является неотъемлемой частью диеты обитателей "голубых зон". Это богатый источник растительного белка. Жители Никойи употребляют черные бобы, жители Окинавы – соевые бобы, а средиземноморская диета включает в себя нут, белую фасоль и чечевицу.
По данным исследования 2004 года, потребление всего 20 г бобовых в день снижает риск смертности на 7-8%.
3. Регулярно ешьте орехи
Горстка орехов (около 56 граммов) ежедневно может положительно повлиять на ваше здоровье. Жители Сардинии и Икарии, например, выбирают миндаль, в то время как на Никойе популярны фисташки.
Исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, свидетельствует, что употребление орехов пять раз в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%, а ишемической болезни сердца – на 20%.
Внедрение этих простых привычек в вашу повседневную жизнь может не только продлить ваши годы, но и повысить качество жизни. Начинайте свой день со здорового завтрака, добавляйте в рацион бобовые и орехи – и ваше тело отблагодарит вас здоровьем.
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