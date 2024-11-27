Белковый старт: 6 вкусных завтраков, работающих на ваше похудение

Правильный завтрак – ключ к успешному дню, особенно когда речь идет о похудении. Добавление белка к утреннему рациону может значительно снизить аппетит и помочь контролировать калории в течение дня.

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Исследования показывают, что белок не только поддерживает уровень сахара в крови, но способствует уменьшению жировых отложений. Издание eatthis.com поделилось вкусными и полезными завтраками, которые помогут вам добиться успехов в похудении.

Ниже приведены шесть рецептов, сочетающих вкус и пользу.

1. Омлет из черной фасоли и курицы

Взбейте два яйца, обжарьте на сковороде. Добавьте 3 ст. л. черной фасоли, 60 г курицы-гриль и ½ стакана шпината. Составьте омлет, доведите до готовности. Подавайте с сальсой. Не отказывайтесь от желтков – они содержат холин, что способствует уменьшению жира.

2. Йогуртовое парфе с яблоком и корицей

Смешайте 200 г йогурта с половиной нарезанного яблока и 30 г измельченных грецких орехов. Посыпьте корицей, добавьте немного меда для сладости.

3. Протеиновый ягодный смузи

Смешайте в блендере 350 мл воды, 1 стакан шпината, 2 стакана замороженных ягод, 120 г обезжиренного йогурта и 1 порцию белкового порошка. Перебейте до однородности.

4. Тосты с авокадо, сыром и томатами

На два ломтика хлеба выложите по 50 г творога. Добавьте несколько ломтиков авокадо (четверть плода) и помидора. Посыпьте черным перцем.

5. Завтрак Bento Box

Упакуйте в ланч-бокс два сваренных вкрутую яйца, 50 г сыра, 30 г миндаля и 80 г винограда. Удобно есть постепенно в течение утра.

6. Смузи с тыквенным пюре

Смешайте в блендере 350 мл молока, 1 порцию белкового порошка, ¾ стакана тыквенного пюре, 1 ст. л. измельченных орехов и 1 ч. л. корицы. Готовый напиток – отличный вариант осеннего завтрака.

Каждый из этих вариантов сделает ваше утро вкусным, полезным и будет способствовать достижению целей во время похудения.

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