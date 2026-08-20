Как пить кофе, не нанося вреда фигуре: 5 простых хитростей

Кофе может быть частью сбалансированного рациона, даже если вы стремитесь поддерживать плоский живот и контролировать вес. Проблема часто заключается не в самом кофе, а в избытке сахара, сиропов, сливок и других калорийных добавок.

Видео дня

В то же время сделать напиток вкуснее можно и без большого количества лишних калорий. Эксперты назвали eatthis.com несколько простых способов разнообразить кофе и при этом избегать ингредиентов, которые могут способствовать вздутию живота.

Черный кофе остается одним из самых простых вариантов, ведь без сахара и молочных добавок он практически не содержит калорий. В то же время совсем не обязательно пить его без каких-либо добавок, если такой вкус вам не нравится. Есть несколько способов сделать напиток приятнее, не превращая его в калорийный десерт.

Попробуйте добавить арахисовую пасту

На первый взгляд добавление арахисовой пасты в кофе может показаться необычным. Однако диетолог Мелори Томпсон предлагает именно такой вариант: достаточно добавить в чашку черного кофе примерно столовую ложку пасты и хорошо перемешать или взбить напиток.

Главные истории дня

"Арахисовая паста придает кремовую насыщенность, а также содержит много белка и полезных жиров. Это так вкусно", – говорит диетолог.

Такой способ может понравиться тем, кто хочет получить более густой и насыщенный кофе без традиционных молочных сливок. В то же время стоит помнить, что арахисовая паста довольно калорийна, поэтому количество имеет значение.

Выбирайте подсластитель с умом

Если вы не любите горький кофе, не обязательно добавлять в него несколько ложек обычного сахара. Среди современных подсластителей есть варианты, которые практически не добавляют калорий и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови.

Консультант по вопросам здорового питания Маноли Лагос советует обратить внимание на стевию.

Еще один вариант – натуральные продукты, в частности мед или кленовый сироп. Диетолог-нутрициолог Элизабет Бейл рекомендует рассматривать их как альтернативу искусственным подсластителям.

"Бонус, если вы покупаете мед на местном рынке", – добавляет она.

Впрочем, даже натуральные подсластители содержат сахара и калории, поэтому их также лучше употреблять в умеренных количествах.

Добавьте немного корицы

Чтобы сделать кофе более ароматным без большого количества сахара, можно использовать специи. Один из самых простых вариантов – корица.

"Отличная замена, которая оживит вашу чашку кофе, – это простое добавление корицы", – говорит врач Линда Хошаба.

Специалист также советует, по возможности, выбирать цейлонскую корицу вместо корицы кассия. Исследования связывают употребление корицы с положительным влиянием на показатели уровня глюкозы, триглицеридов и холестерина, хотя специя не может заменить полноценное лечение или сбалансированное питание.

Элизабет Бейл также считает корицу удачной добавкой к кофе. По её словам, эта специя содержит антиоксидантные соединения, в частности полифенолы, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.

Экспериментируйте с натуральными вкусами

Корица – не единственная специя, способная изменить вкус кофе. Например, в напиток можно добавить небольшое количество несладкого какао-порошка.

"Это придаст глубокий и насыщенный вкус, похожий на мокко, а также обеспечит организм антиоксидантами", – объясняет Хошаба.

Важно выбирать именно какао без добавления сахара, особенно если вы следите за калорийностью рациона.

По желанию вкус кофе можно разнообразить другими натуральными добавками. Среди вариантов – ваниль, мята или тыквенные специи. Так можно получить ароматный напиток без большого количества сиропов и сахара.

Вместо обычных сливок используйте альтернативы

Классические жирные сливки могут быть не лучшим выбором для людей, которые плохо переносят лактозу или испытывают дискомфорт в животе после употребления молочных продуктов.

"Жирные сливки в кофе – это верный способ вызвать вздутие живота, особенно у людей с непереносимостью лактозы", – отмечает Хошаба.

В качестве альтернативы можно использовать растительные напитки или сливки. Например, диетолог Лаура Гилстрап советует попробовать кокосовые сливки. По её словам, они особенно хорошо сочетаются с корицей.

"Если я спешу, корица и кокосовые сливки – это простой способ придать кофе вкус, одновременно добавляя полезные жиры и уменьшая воспаление", – говорит Гилстрап.

Маноли Лагос также считает растительные молочные альтернативы хорошим способом сделать кофе более кремовым. При этом при выборе стоит проверять состав продукта и количество добавленного сахара.

Главное – не только сам кофе

Если вы хотите пить кофе и при этом контролировать калорийность рациона, наибольшее значение часто имеют именно дополнительные ингредиенты. Сахар, сиропы, жирные сливки и большие порции сладких добавок могут превратить низкокалорийный напиток в гораздо более калорийный.

Поэтому для более легкого варианта можно поэкспериментировать со специями, несладким какао, небольшим количеством натурального подсластителя или растительными альтернативами молочных продуктов. А если определенные ингредиенты вызывают вздутие живота или дискомфорт, стоит исключить их и понаблюдать за реакцией организма.

Ранее OBOZ.UA объяснял, можно ли пить кофе во второй половине дня.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.