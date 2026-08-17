Что произойдет с организмом, если пить кофе после обеда: 5 неожиданных последствий

Кофе после обеда может показаться простым способом преодолеть усталость и сохранить концентрацию до конца дня. Однако кофеин, употребленный во второй половине дня, может влиять на сон и работу внутренних биологических часов.

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У некоторых людей такая привычка также может усиливать ночную потливость или частые позывы к мочеиспусканию. Издание eatthis.com рассказывает, какие последствия для организма может иметь кофе после обеда и почему время его употребления имеет значение.

Заснуть вечером может быть сложнее

Если послеобеденный кофе стал вашей ежедневной привычкой, он может сказываться на скорости засыпания. Даже если вы не чувствуете особого прилива энергии после напитка, кофеин продолжает действовать в организме в течение нескольких часов.

Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Biological Rhythms, показало, что люди, получавшие дозу кофеина, примерно эквивалентную двум порциям эспрессо, за пять часов до сна, тратили больше времени на то, чтобы заснуть.

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Поэтому чашка кофе ближе к вечеру может оказаться не такой безобидной, как кажется, особенно для людей, у которых и без того есть проблемы с засыпанием.

Ночной сон может стать менее качественным

Проблема послеобеденного кофе заключается не только в том, что он способен отложить момент засыпания. Кофеин также может влиять на то, насколько спокойным и глубоким будет ваш сон.

Согласно исследованию, люди, употреблявшие кофеин за пять часов до сна, чаще просыпались в течение ночи. Кроме того, у них наблюдалось больше времени в первой, менее глубокой фазе сна и меньше периодов медленного, или глубокого, сна.

В результате даже ночь достаточной продолжительности может не дать ощущения полноценного восстановления.

Кофеин может сбить внутренние биологические часы

Поздний кофе потенциально влияет и на циркадные ритмы — естественный 24-часовой цикл, который помогает организму определять, когда нужно спать, а когда просыпаться.

В исследовании 2015 года, опубликованном в Science Translational Medicine, ученые выяснили, что кофеин, употребленный примерно за три часа до сна, способен сдвинуть циркадный ритм примерно на 40 минут.

Это означает, что вечерний кофе может не только затруднить засыпание, но и в определенной степени изменить работу внутренних "часов". Из-за этого утром также может быть сложнее проснуться в привычное время и почувствовать себя бодрым.

Ночная потливость может усилиться

Для женщин, переживающих менопаузу, кофеин во второй половине дня может иметь ещё одно нежелательное последствие. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Menopause, выявило связь между потреблением кофеина и усилением некоторых симптомов менопаузы, в частности приливов и ночной потливости.

"Ограничение потребления кофеина может быть полезно для тех женщин в постменопаузе, которые страдают от назойливых приливов и ночной потливости", – отмечает доктор медицинских наук Стефани Фобион.

Поэтому, если ночная потливость регулярно мешает спать, стоит обратить внимание не только на температуру в комнате или постели, но и на количество кофеина, которое вы потребляете в течение дня.

Ночью может чаще возникать потребность в туалете

Кофеин обладает мочегонным действием и может усиливать потребность в мочеиспускании. Исследование 2013 года, опубликованное в International Urogynecology Journal, показало, что у женщин, потреблявших много кофеина, чаще возникали проблемы с недержанием мочи по сравнению с теми, кто употреблял его умеренно или почти не употреблял.

Другое исследование, опубликованное в 2011 году в журнале Urology Annals, указывает, что у людей с симптомами гиперактивного мочевого пузыря кофеин может усиливать как "срочность, так и частоту мочеиспускания".

В итоге чашка кофе ближе к вечеру может создать сразу несколько препятствий для полноценного отдыха: стимулировать мозг, отсрочить засыпание и заставить чаще просыпаться ночью из-за необходимости сходить в туалет.

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