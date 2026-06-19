13 ошибок, из-за которых кофе теряет свои полезные свойства

Для многих людей кофе является неотъемлемой частью утреннего ритуала и источником энергии в начале дня. Этот популярный напиток содержит антиоксиданты и может благотворно влиять на здоровье при умеренном употреблении.

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Однако некоторые привычки и добавки способны превратить полезную чашку кофе в источник лишних калорий и нежелательных последствий для организма. Эксперты назвали eatthis.com распространённые ошибки, которые могут испортить вкус напитка и снизить его потенциальную пользу.

Добавляете слишком много сахара

Один небольшой пакетик содержит около 4 граммов сахара. Если добавлять его в каждую чашку и выпивать две порции кофе ежедневно, за год это может привести к увеличению веса примерно на 1,4 кг. Кроме того, чрезмерное потребление рафинированного сахара связывают с повышенным риском ожирения, диабета, сердечных заболеваний и возрастной потери мышечной массы.

Заменяете сахар искусственными подсластителями

Отсутствие калорий не всегда означает пользу. Исследование с участием более 3,6 тысячи человек показало, что у тех, кто регулярно употреблял искусственные подсластители, индекс массы тела повышался чаще, чем у тех, кто их избегал. Учёные также предполагают, что такие заменители могут влиять на механизмы вознаграждения в мозге и усиливать тягу к сладкому.

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Не используете специи

Если кофе кажется слишком горьким, не обязательно подслащивать его. Улучшить вкус помогут корица, гвоздика или мускатный орех. Такие специи практически не содержат калорий и могут способствовать стабилизации уровня сахара в крови.

Выбираете неподходящее молоко

Небольшое количество сливок или молока способно сделать напиток мягче, но чрезмерная порция значительно увеличивает его калорийность. Если вы отказываетесь от молочных продуктов, внимательно читайте состав растительных альтернатив. Часто они содержат добавленный сахар и другие ненужные добавки.

Превращаете кофе в десерт

Шоколадные сиропы, карамельные соусы, маршмеллоу и другие сладкие топпинги могут превратить обычный кофе в высококалорийный десерт. Такие добавки содержат много сахара и практически не имеют питательной ценности.

Используете ароматизированные сливки

Многие ароматизированные сливки содержат сразу несколько видов сахара, искусственные красители и ароматизаторы. Они увеличивают калорийность напитка и могут способствовать развитию воспалительных процессов в организме.

Добавляете сухие сливки

Порошковые сливки часто содержат различные пищевые добавки, стабилизаторы и гидрогенизированные растительные жиры. Такие ингредиенты не делают напиток полезнее и могут негативно влиять на здоровье сердца.

Увлекаетесь сезонными кофейными напитками

Праздничные и сезонные варианты кофе нередко содержат огромное количество сахара и калорий. Одна большая порция такого напитка может обеспечить организм десятками граммов сахара, что составляет значительную часть суточной нормы.

Украшаете напиток взбитыми сливками

Взбитые сливки могут добавить в кофе десятки лишних калорий. К тому же некоторые готовые продукты содержат растительные жиры и сиропы вместо натуральных сливок.

Сочетаете кофе со сладкой выпечкой

Маффины, круассаны, сладкие булочки и другая выпечка часто содержат много сахара, насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Гораздо полезнее дополнить утренний кофе овсянкой, яйцами или другими питательными продуктами.

Употребляете слишком много кофеина

Специалисты рекомендуют не превышать 400 мг кофеина в день. Чрезмерное его потребление может привести к бессоннице, головной боли, головокружению, учащенному сердцебиению, тревожности и обезвоживанию.

Оставляете кофе надолго после приготовления

Если напиток долго стоит на воздухе, его вкус и аромат постепенно ухудшаются. Из-за окисления природных соединений кофе становится более кислым и горьким. Лучше всего выпивать его вскоре после заваривания и не готовить слишком большие порции.

Неправильно рассчитываете пропорции

Слишком малое количество молотого кофе делает напиток водянистым и невкусным. Ориентировочно рекомендуется использовать от одной до двух столовых ложек молотого кофе на каждые 180 мл воды. В дальнейшем пропорции можно корректировать в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.

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